مؤتمر موسيماني: مباراة المصري مختلفة وهذا سبب عدم مشاركة عبد القادر من البداية

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أسباب عدم مشاركة أحمد عبد القادر من البداية أمام المصري، مشددا على أن مواجهة الفريق البورسعيدي كانت صعبة ومختلفة.

وفاز المصري على الأهلي ليخسر الفريق الأحمر لأول مرة في الدوري هذا الموسم. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي: "عبد القادر كان يعاني من إصابة ولذلك لم يبدأ مباراة المصري وشارك في الشوط الثاني".

وأضاف "مباراة المصري هي الثالثة لنا خلال 7 أيام، بعد مباراة صعبة أمام الهلال السوداني وأخرى ضد الاتحاد السكندري".

وواصل "نوعية المباريات مثل مباراة المصري تكون صعبة ولا نستطيع توفير بعض المتطلبات خلالها".

وأكمل "مباراة المصري مختلفة عن باقي المباريات وإذا لُعبت في وقت آخر كان سيكون هناك قتال أكثر من الفريق مثلما فعل اللاعبين في المواجهات السابقة".

وأتم تصريحاته "المباراة المقبلة فرصة للاعبين لاستعادة الثقة وإثبات أنفسهم، ومن الجيد أننا سنلعب في استاد القاهرة ووقتها نستطيع اللعب بأسلوب الأهلي".

ويلعب الأهلي يوم السبت المقبل ضد الرجاء المغربي في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.