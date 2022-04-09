رونالدو يعتذر عن تحطيم هاتف أحد مشجعي إيفرتون.. ودعوة إلى أولد ترافورد

السبت، 09 أبريل 2022 - 23:02

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد

اعتذر كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد عن تصرفه بعد نهاية مباراة الشياطين الحمر أمام إيفرتون.

مانشستر يونايتد خسر أمام إيفرتون بهدف مقابل لا شيء على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

وأثناء خروج اللاعبين عقب المباراة، أظهر أحد الفيديوهات المصورة من داخل المدرجات، بأن كريستيانو رونالدو ضرب هاتف أحد المشجعين وكسره.

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وقال كريستيانو رونالدو عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي انستاجرام: "ليس من السهل أبدا التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة مثل تلك التي نواجهها".

وأضاف "ومع ذلك ، يتعين علينا دائما التحلي بالاحترام والصبر وأن نكون قدوة لجميع الشباب الذين يحبون هذه اللعبة الجميلة".

وواصل "أود أن أعتذر عن غضبي، وإذا أمكن، أود دعوة هذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد كدليل على أهمية اللعب النظيف والروح الرياضية".

وبحسب سكاي سبورتس في وقت سابق، فإن نادي مانشستر يونايتد ينوي فتح تحقيق مع كريستيانو رونالدو نجم الفريق حيال تصرفه مع أحد المشجعين أثناء خروجه بعد مباراة إيفرتون.

وحسب ليال توماس الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، فإن إدارة نادي مانشستر يونايتد على علم بما تم من قبل رونالدو، وستفتح تحقيقا مع اللاعب لمعرفة الأسباب.

مانشستر يونايتد يحتل حاليا المركز السابع في الترتيب برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.

رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد بعد بضعة جولات من البداية، ليسجل 12 هدفا في الدوري حتى الآن، ويصنع ثلاثة آخرين.

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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