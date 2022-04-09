أرتيتا: مررنا بأسبوع صعب.. يجب أن نتحلى بالشجاعة

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال شعوره بالاستياء من أداء فريقه أمام برايتون، في المباراة التي انتهت بخسارة الجانرز 2-1 ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "لقد كان أسبوعا صعبا، خصوصا اليوم لأننا أردنا إظهار ردة فعلنا عقب الهزيمة الأخيرة".

وأضاف "جاء ذلك في الشوط الثاني وكان متأخرا للغاية. يجب أن نتحلى بالشجاعة والشخصية للعب بشكل أفضل ورفع المستوى في الشوط الأول".

وأوضح "جعلنا الأمور صعبة على أنفسنا. لم نملك أي غرض واضح في الهجوم، وافتقرنا للدقة تماما".

وتابع أرتيتا "أظهرنا لأسابيع عديدة أننا يمكننا اللعب بشكل جيد. مررنا بأسبوع صعب وفقدنا لاعبين كبار، ولكن للوصول إلى ما نريده، لن تصبح كل الأمور وردية".

واختتم "هذا فريقنا في اللحظات الجيدة وخصوصا في وقت الهزائم. هناك الكثير من المباريات ولكن يجب أن نقلق بشأن هذا الأداء".

وخسر أرسنال الجولة الماضية أمام كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون رد، كما فقد جهود توماس بارتي نجم الوسط للإصابة، بعد كيران تيرني الذي أصيب قبل المباراة.

ويحتل أرنسال المركز الخامس بـ54 نقطة، بفارق 3 نقاط عن توتنام الرابع الذي لعب مباراة أكثر.