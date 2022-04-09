توخيل: المواجهة أمام ريال مدريد ستكون صعبة.. ونتيجة اليوم خير إجابة

السبت، 09 أبريل 2022 - 21:32

كتب : FilGoal

توخيل

أبدى توماس توخيل مدرب تشيلسي سعادته بالفوز الساحق على ساوثامبتون بستة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال توخيل في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "الأداء تغير والالتزام أيضا. هكذا نريد اللعب. لقد منحنا إجابة يمكنك رؤيتها على لوحة النتائج، فهي تعكس الأداء الذي كان جيدا للغاية".

وأضاف "إنها لعبة اللاعبين دائما ولكننا نحاول تحضيرهم بأفضل الطرق الممكنة. نحن سعداء بإدارة اللاعبين للمباراة على أرض الملعب. يمكنكم رؤية أنهم كانوا في قمة تركيزهم على تطبيق الخطة بالتزام وتعطش وجودة بالتأكيد".

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وعن مواجهة ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء: "إنها مباراة مختلفة وخصم مختلف. الوضع ليس سهلا. كان من الضروري أن نؤدي عملنا اليوم هنا. ستكون مهمة صعبة وهذا لن يتغير".

وفي تصريحات تالية عبر شبكة "سكاي سبورتس" قال توخيل عن تيمو فيرنر الذي سجل هدفين: "كان يمكنه تسجيل المزيد. أتيحت له العديد من الفرص الكبيرة. لقد كان في وضعيته المفضلة أمام خصم نعلم أنه سيمكنه إيجاد مساحات أمامه في الخلف".

وأخيرا عن لياقة روميلو لوكاكو أوضح "لم يتدرب بالأمس حيث تألم كثيرا. لا يوجد الكثير من الوقت لأننا سنسافر يوم الإثنين".

وخسر تشيلسي أمام ريال مدريد 3-1 في ذهاب ربع النهائي على ملعب ستامفورد بريدج يوم الأربعاء الماضي.

جاء ذلك بعد خسارة تشيلسي أمام برينتفورد في الدوري 4-1، وهو ما يزيد من قيمة الفوز على ساوثامبتون.

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