ماونت: سداسية ساوثامبتون ستمنحنا الثقة.. وسنلعب كل المباريات كأنها نهائيات

السبت، 09 أبريل 2022 - 21:29

كتب : FilGoal

ماسون ماونت يسجل ويحتفل بهدف تشيلسي في ساوثامبتون

شدد ميسون ماونت لاعب تشيلسي الإنجليزي على أن الفوز على ساوثامبتون سيمنح الفريق الثقة لاستكمال المشوار مشيرا إلى أن كل المباريات ستكون نهائية الآن.

وفاز تشيلسي على ساوثامبتون بستة أهداف دون رد سجل منها ماونت هدفين.

وقال ميسون ماونت في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة: "الفوز يمنحنا الثقة لاستعادة الانتصارات ولدينا هذا الشعور، لقد قلت من قبل أن كل مباراة هي مباراة نهائية وذلك بدأ اليوم. نحن بحاجة لمواصلة ذلك".

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وأضاف "أداءنا كان قويا منذ البداية، لقد رأيت في الشوط الأول مقدار ما يعنيه ذلك بالنسبة لنا. عرفنا أنه يجب أن نواصل اللعب في الشوط الثاني وحصلنا على عدد قليل من الأهداف".

ةتابع "بعض العروض ليست جيدة مثل غيرها. لقد شهدنا تراجعا طفيفا بعد التوقف الدولي".

وأتم "علينا أن نستمر في كل مباراة الآن ونقدم كل ما لدينا".

ويلعب تشيلسي أمام ريال مدريد الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوز الفريق الملكي ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ستامفورد بريدج.

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