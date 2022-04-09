تشكيل المصري - مرعي وجريندو يقودان الهجوم أمام الأهلي

السبت، 09 أبريل 2022 - 20:42

كتب : حسام نور الدين

جريندو يحتفل بوصوله إلى 100 مباراة رفقة المصري بعد التسجيل أمام القطن

دفع معين الشعباني المدير الفني للمصري بـ عمرو مرعي في هجوم فريقه أمام الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد المصري في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الـ13 من الدوري المصري، وتقام بملعب برج العرب.

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وجاء تشكيل المصري كالآتي:

المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقي – ياسر حمد – هيثم لعيوني – أحمد شديد

الوسط: فريد شوقي – عمرو موسى – إلياس الجلاصي

الهجوم: جريندو – عمرو مرعي – حسن علي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

عصام ثروت – أحمد شوشة – أسامة الجزار – أحمد حمودي – محمد عنتر – أحمد علاء – إيزي إيميكا – عمرو عموري – أوستن أموتو

ويحتل الأهلي المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، ويأتي المصري في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

الأهلي المصري عمرو مرعي
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