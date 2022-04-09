سكاي: مانشستر يونايتد سيفتح تحقيقا مع رونالدو بسبب تحطيم هاتف مشجع

السبت، 09 أبريل 2022 - 20:05

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد

ينوي نادي مانشستر يونايتد فتح تحقيقا مع كريستيانو رونالدو نجم الفريق حيال تصرفه مع أحد المشجعين أثناء خروجه بعد مباراة إيفرتون.

مانشستر يونايتد خسر أمام إيفرتون بهدف مقابل لا شيء على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

وأثناء خروج اللاعبين عقب المباراة، أظهر أحد الفيديوهات المصورة من داخل المدرجات، بأن كريستيانو رونالدو ضرب هاتف أحد المشجعين وكسره.

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وحسب ليال توماس الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، فإن إدارة نادي مانشستر يونايتد على علم بما تم من قبل رونالدو، وستفتح تحقيقا مع اللاعب لمعرفة الأسباب.

مانشستر يونايتد يحتل حاليا المركز السابع في الترتيب برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.

رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد بعد بضعة جولات من البداية، ليسجل 12 هدفا في الدوري حتى الآن، ويصنع ثلاثة آخرين.

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد
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