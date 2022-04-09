انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(4) توتنام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا وتوتنام، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

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ق. 71 جوووووووول راااابع. مهارة رائعة من كولوسفسكي ثم تمريرة إلى سون الذي سدد وسجل الرابع.

ق. 66 جووووول ثاااالث. طولية مهدها هاري كين برأسه إلى سون الذي انفرد وسجل الثالث.

ق. 49 جووول ثااااني. هاري كين يمرر بالرأس إلى كولوسوفسكي الذي دخل منطقة الجزاء وسدد في المرمى مسجلا الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 49 أوووه كرة ثابتة نفذها كوتينيو وتألق لوريس في التصدي لها.

ق. 47 تصويبة قوية على الطائر من ماتي كاش لكن لوريس يتصدى على مرتين.

ق. 20 ريجيلون يشارك بدلا من مات دوهيرتي للإصابة.

ق. 17 جاكوب رامسي يتوغل ويسدد ولكن هوجو لوريس يتألق ويتصدى لتصويبة ببراعة إلى ركنية.

ق. 3 جووووووول أوووول مبكر جدا. تصويبة من هاري كين في الدفاع وتصل إلى سون الذي سدد قوووية في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة