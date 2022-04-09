الاستفاقة المتأخرة لم تشفع.. أرسنال يخسر أمام برايتون ويشعل صراع الأبطال

اشتعل صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الدوري الإنجليزي بعد خسارة مفاجئة تلقاها أرسنال أمام برايتون على ملعب الإمارات.

وخسر أرسنال أمام برايتون بهدفين مقابل هدف على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

سجل لياندرو تروسارد، وإينوك مويبو هدفا برايتون، فيما سجل مارتين أوديجارد هدف أرسنال الوحيد.

الفوز رفع رصيد برايتون إلى 37 نقطة في المركز الـ11، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 54 نقطة متراجعا للمركز الخامس بفارق الأهداف عن توتنام.

التشكيل

ميكيل أرتيتا بدأ اللقاء بالثلاثي بوكايو ساكا، وأليكساندر لاكازيت، وجابريال مارتينيللي في الهجوم.

من جهة أخرى، تواجد جرانيت تشاكا كظهير أيسر في اللقاء بعد إصابة كيران تيرني وعدم الاقتناع بـ نونو تافاريز.

وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة، وكاد أرسنال يتقدم في الدقيقة الـ26. عرضية من بوكايو ساكا قابلها جابريال مانجاليس برأسية في الشباك الجانبية.

وكان رد برايتون قويا بهدف أول في الدقيقة الـ28. عرضية من إينوك مويبو قابلها لياندرو تروسارد بتصويبة مباشرة في المرمى مسجلا الأول.

أرسنال لم ييأس وأدرك التعادل في الدقيقة الـ45+1 لكن تقنية الفيديو كان لها رأي آخر. ركنية نقذها ساكا وقابلها مارتينيللي برأسية إلى جابريال الذي مررها مجددا برأسه وأودعها مارتينيللي برأسه في المرمى مسجلا التعادل.

وبعد دقائق من المراجعة، قرر الحكم عدم احتساب الهدف بسبب التسلل، لينتهي الشوط الأول بتقدم برايتون بهدف.

الشوط الثاني

أرتيتا تدخل في الدقيقة الـ62 بدخول إيديه نكيتياه بدلا من إيميل سميث رو لمزيد من الهجوم.

في المقابل، كان برايتون يطبخ هدفا ثانيا رائعا في الدقيقة الـ66. تبادل رائع للكرة بين لاعبي برايتون تنتهي بعرضية من موزيس كايسيدو قابلها مويبو بتصويبة مباشرة في المرمى مسجلا الثاني.

تبديلات

على الفور تدخل أرتيتا بتبديل جديد. شارك نيكولاس بيبي في الدقيقة الـ74 بدلا من جابريال مارتينيللي.

ورد جراهام بوتر بدخول أدم لالانا في الدقيقة الـ74 بدلا من ييفيس بيسوما.

وشارك طارق لامبيتي في الدقيقة الـ77 بدلا من إينوك مويبو صاحب الهدف الثاني وصناعة الأول.

وكانت آخر تبديلات المباراة في الدقيقة الـ85 بدخول أدم ويبستار بدلا من لياندرو تروسارد.

عودة غير مكتملة

الدقائق الأخيرة كانت عامرة بالإثارة. مارتين أوديجارد نفذ كرة ثابتة في الدقيقة الـ88 بالقائم، وتابعها إيدي نيكيتاه بلمسة في العارضة العلوية.

ولم ييأس أرسنال هنالـ فسجل أوديجارد هدفا في الدقيقة الـ89 من تصويبة رائعة في المرمى مسجلا الأول.

هنا كاد أرسنال يدرك التعادل في الوقت الضائع. روبرت سانشيز تألق في الدقيقة الـ94 وتصدى ببراعة لرأسية مارتينيللي إلى ركنية.

وفي الدقيقة الـ95 انطلق ساكا ثم أرسل عرضية، قابلها جابريال برأسية، لكن الدفاع أنقذها من على خط المرمى، لينتهي اللقاء بفوز برايتون بهدفين مقابل هدف.