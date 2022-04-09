ردة فعل زرقاء على شرف ساوثامبتون.. تشيلسي يضرب بسداسية

بعد خسارتين تلقت فيهما شباكهم 7 أهداف في مباراتين، كانت ردة الفعل قاسية والضحية هي ساوثامبتون.

فاز تشيلسي على ساوثامبتون بستة أهداف مقابل لا شيء على ملعب "سانت ماري"، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

سجل ماسون ماونت هدفين، وهدفين لـ تيمو فيرنر، بجانب هدف لـ كاي هافيرتز وآخر لـ ماركوس ألونسو.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 62 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ساوثامبتون عند 36 نقطة في المركز الـ13.

التشكيل

توماس توخيل بدأ بـ تيمو فيرنر بجانب كاي هافيرتز في الهجوم، فيما غام روميلو لوكاكو عن اللقاء بشكل كامل.

وبدأ أنطونيو روديجير بجانب تياجو سيلفا، وأندريس كريستينسين في الدفاع.





















وصف المباراة

تشيلسي أظهر نواياه مبكرا بوابل من الهجمات الخطرة. كانت أولاها في الدقيقة الثانية. انطلاقة أولى من تيمو فيرنر وتصويبة أرضية تصطدم بالقائم الأيمن.

واستمر الضغط ومعاندة الحظ لـ فيرنر في الدقيقة السادسة. عرضية جديدة من روبن لوفتيس شيك، قابلها فيرنر برأسية في العارضة العلوية.

وأتت الهجمات ثمارها أخيرا في الدقيقة الثامنة بهدف أول. انطلاقة من لوفتيس شيك ثم عرضية إلى ماسون ماونت الذي استقبلها داخل منطقة الجزاء ثم مرر إلى ماركوس ألونسو الذي سدد مباشرة قوية في المرمى مسجلا الأول.

وكاد ساوثامبتون يدرك التعادل سريعا في الدقيقة العاشرة. كرة ثابتة نفذها كايل بيترز ومرت من الجميع لتمر بجوار قائم إيدوارد ميندي بقليل. فرصة كانت الوحيدة لأصحاب الأرض في اللقاء.

حفل أزرق

تشيلسي استمر في الهجوم الكاسح، وسجل ماونت الثاني في الدقيقة الـ16. عرضية من لوفتيس شيك استلمها ماسون ماونت على حدود منطقة الجزاء وسدد بقوة في المرمى مسجلا الثاني.

وكاد فيرنر يسجل الثالث لكنه أهدر مجددا. طولية من هافيرتس إلى ماركوس ألونسو، والذي مهد الكرة لـ فيرنر وسدد لكن تصدى لها فورستر.

وأخيرا سجل تيمو فيرنر في الدقيقة الـ20. انطلاقة رائعة من تيمو فيرنر وينفرد ويراوغ الحارس ثم يسدد في المرمى مسجلا الثالث.

وتواصل نحس فيرنر لكن تشيلسي سجل الرابع في الدقيقة الـ31. انطلاقة من فيرنر ثم تصويبة في القائم الأيسر وتابعها كاي هافيرتز في المرمى مسجلا الرابع.

هنا تدخل رالف هازنهوتل في محاولة لإصلاح الأمر، فشارك يان فاليري بدلا من أوريل روميو.

تألق فورتسر

ورغم الهزيمة الثقيلة، لكن فريزر فورستر أدى ما عليه في المرمى بتصديات حاسمة.

فورستر منع الخامس في الدقيقة الـ43. من هافيرتز إلى ماسون ماونت الذي سدد وتصدى لها فورستر إلى ركنية.

وفي الركنية تألق فورستر مجددا بعد تنفيذ ساكا ورأسية لوفتيس شيك التي تصدى لها فورستر بصعوبة، لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي برباعية.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بتبديل لكل فريق. شارك كريستيان بوليسيتش بدلا من كاي هافيرتز في صفوف تشيلسي، فيما شارك إبراهيم ديالو مع ساوثامبتون بدلا من أدام أرمسترونج.

وعاد تيمو فيرنر للتسجيل في الدقيقة الـ49. نجولو كانتي انفرد وسدد وتصدى لها فورستر ليتابعها فيرنر في المرمى مسجلا الخامس.

واكتمل الانهيار في الدقيقة الـ54 بهدف سادس. طولية من روديجير إلى ماركوس ألونسو وعرضية من ألونسو سددها بوليسيتش وتصدى لها فورستر، ليتابعها ماسون ماونت في المرمى مسجلا السادس.

توماس توخيل دفع بأ رييس جيمس في الدقيقة الـ63 بدلا من تياجو سيلفا لإراحته.

ثم شارك حكيم زياش في الدقيقة الـ69 بدلا من ماسون ماونت.

وفي المقابل، شارك ويليام سمالبون في الدقيقة الـ73 بدلا من فالانتينو ليفرامينتو.

وكانت باقي دقائق المباراة ودية تماما، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بسداسية.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 62 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ساوثامبتون عند 36 نقطة في المركز الـ13.

تفوق ليدز على واتفورد

وفي مباراة أخرى، فاز ليدز يونايتد على واتفورد بثلاثية. سجل رافينيا، ورودريجو مورينو، وجاك هاريسون ثلاثية ليدز.

الفوز رفع رصيد ليدز يونايتد إلى 33 نقطة في المركز الـ16، فيما تجمد رصيد واتفورد عند 22 نقطة في المركز الـ19 وقبل الأخير.