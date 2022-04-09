تشكيل توتنام – سون وكين وكولوسوفسكي يهاجمون أستون فيلا
السبت، 09 أبريل 2022 - 17:38
كتب : FilGoal
يقود سون هيونج مين هجوم توتنام بجانب هاري كين وديان كولوسفسكي.
أعلن أنطونيو كونتي مدرب توتنام، تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا بعد قليل.
تشكيل توتنام هو نفسه تشكيل مباراة نيوكاسل الأخيرة. هاري كين في المقدمة ومن خلفه سون هيونج مين وديان كولوسفسكي.
ويبدأ مات دوهيرتي كلاعب وسط أيسر، فيما يبدا الثلاثي كريستيان روميرو، وإريك داير وبن ديفيز في الدفاع.
وجاء تشكيل توتنام كالتالي:
حارس: هوجو لوريس.
الدفاع: بن ديفيز – إريك داير – كريستيان روميرو.
الوسط: إيمرسون رويال - بيير إيميل هويبرج – رودريجو بنتانكور - مات دوهيرتي.
أمامهم: ديان كولوسوفسكي – سون هيونج مين.
الهجوم: هاري كين.
ويلتقي توتنام مع أستون فيلا بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.
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