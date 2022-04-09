انتهت – ساوثامبتون (0)-(6) تشيلسي.. أرسنال (1)-(2) برايتون.. نهاية المباريات

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة 31 من الدوري الإنجليزي التي تنطلق في تمام الرابعة مساء.

ساوثامبتون X تشيلسي (0-6)

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نهاية المباراة بفوز تشيلسي بسداسية

ق. 55 انهيااااار. من روديجير إلى ماركوس ألونسو وعرضية من ألونسو سددها بوليسيتش وتصدى لها فورستر، ليتابعها ماسون ماونت في المرمى مسجلا السادس.

ق. 49 صاااارت خمسة. كانتي انفرد وسدد وتصدى لها فورستر ليتابعها فيرنر في المرمى مسجلا الخامس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 فورستر يتألق مجددا. ركنية قابلها لوفتيس شيك برأسية ارتطمت بـ كريستينسين وغيرت اتجاهها لكن فورتسر تألق وتصدى لها.

ق. 43 أوووه. من هافيرتز إلى ماسون ماونت الذي سدد وتصدى لها فورستر إلى ركنية.

ق. 31 جووول رااابع,. انطلاقة من فيرنر ثم تصويبة في القائم الأيسر وتابعها كاي هافيرتس في المرمى مسجلا الرابع.

ق. 20 جوووول ثااالث رائع. انطلاقة رائعة من تيمو فيرنر وينفرد ويراوغ الحارس ثم يسدد في المرمى مسجلا الثالث.

ق. 18 طولية من هافيرتس إلى ألونسو الذي مهد الكرة لفيرنر والألماني سدد لكن الحارس تصدى ببراعة.

ق. 16 جوووووول ثااااني. عرضية من لوفتيس شيك استلمها ماسون ماونت على حدود منطقة الجزاء وسدد بقوة في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 10 أووه التعادل يضيع. كرة ثابتة نفذها كايل بيترز ومرت من الجميع لتمر بجوار قائم إيدوارد ميندي بقليل.

ق 8 جووول أووول. انطلاقة من لوفتيس شيك ثم عرضية إلى ماونت الذي استقبلها داخل منطقة الجزاء ثم مرر إلى ماركوس ألونسو الذي سدد مباشرة قوية في المرمى مسجلا الأول.

ق. 6 أوووه العارضة تتدخل مجددا. عرضية من لوفتيس شيك قابلها فيرنر برأسية في العارضة العلوية من حدود الست ياردات.

ق. 2 أوووه انطلاقة أولى من تيمو فيرنر وتصويبة أرضية تصطدم بالقائم الأيمن.

بداية المباراة

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أرسنال X برايتون (1-2)

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نهاية المباراة بفوز برايتون على أرسنال.

ق. 95 أوووه انطلاقة من ساكا وعرضية قابلها جابريال برأسية أبعدها الدفاع من على خط المرمى إلى ركنية.

ق. 94 أوووه روبرت سانشيز يتألق ويتصدى ببراعة لرأسية مارتينيللي إلى ركنية.

ق. 88 جووول أووول. أوديجارد يسدد والكرة تصطدم بالدفاع وتحول اتجاهها وتسكن الشباك مسجلا الأول.

ق. 88 أوووه العارضة تمنع الاول. كرة ثابتة نفذها ساكا وتصدى لها رايا وتابعها نكيتي بتصويبة في العارضة.

ق. 66 جووول ثاااني رااائع, تبادل رائع للكرة بين لاعبي برايتون تنتهي بعرضية من الجهة اليمنى قابلها مويبو بتصويبة مباشرة في المرمى مسجلا الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

أووه بعد مراجعة 5 دقائق. تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب التسلل.

ق. 46 جوووول التعاااادل. ركنية نقذها ساكا وقابلها مارتينيللي برأسية إلى جابريال الذي مررها مجددا برأسه وأودعها مارتينيللي برأسه في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 28 جووول أووول لـ برايتون. عرضية من إينوك مويبو قابلها لياندرو تروسارد بتصويبة مباشرة في المرمى مسجلا الأول.

ق. 26 عرضية من بوكايو ساكا قابلها جابريال مانجاليس برأسية في الشباك الجانبية.

بداية المباراة