تشكيل أرسنال – ساكا ولاكازيت يقودان المدفعجية ضد برايتون

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لملاقاة برايتون اليوم السبت في ملعب الإمارات في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: آرون رامسديل

في الدفاع: سيدريك سواريس- بن وايت- جابرييل- جرانيت شاكا

في الوسط: إيميلي سميث روي- ألبرت لوكونجا- مارتن أوديجارد

في الهجوم: جابرييل مارتينيلي- ألكساندر لاكازيت- بوكايو ساكا

ويحتل أرسنال المركز الخامس بـ54 نقطة بعدما خاض 29 مباراة.

ويتساوى أرسنال مع توتنام صاحب المركز الرابع في عدد النقاط لكن الأخير خاض مباراة أكثر من منافسه.

فيما يأتي برايتون في المركز الـ13 بـ34 نقطة.