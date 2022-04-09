تشكيل تشيلسي – ثلاثي هجومي من توخيل أمام ساوثامبتون

دفع توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي بثلاثي هجومي في تشكيل فريقه المستدعى للقاء ساوثامبتون.

ويحل تشيلسي ضيفا على ساوثامبتون في ملعب سانت ماري لملاقاته في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في الدفاع: أندرياس كريستنسين- تياجو سيلفا- أنطونيو روديجير

في الوسط: ماركوس ألونسو- روبن لوفتس تشيك- نجولو كانتي- كاتيو كوفاسيتش

في الهجوم: كاي هافيرتز- تيمو فيرنر- ماسون ماونت

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة.

فيما يأتي ساوثامبتون في المركز الـ12 بـ36 نقطة.