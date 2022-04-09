التوفيز يحقق نبوءة فرديناند.. إيفرتون يسقط مانشستر يونايتد المستسلم

السبت، 09 أبريل 2022 - 15:29

كتب : FilGoal

أنتوني جوردون يسجل ويحتفل بهدفه مع إيفرتون ضد مانشستر يونايتد

"حتى مع وضعية إيفرتون لا أستبعد ألا يحقق مانشستر يونايتد الفوز" هكذا تحدث ريو فرديناند قائد مانشستر يونايتد السابق قبل مواجهة فريقه مع إيفرتون وبالفعل تحقق توقعه.

وفاز إيفرتون على ضيفه مانشستر يونايتد اليوم السبت بهدف دون رد في ملعب جوديسون بارك في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف المباراة الوحيد أنتوني جوردون بتسديدة في الدقيقة 27 بعدما غيرت الكرة تجاهها وارتطمت بجسد هاري ماجواير وسكنت الشباك.

أخبار متعلقة
ليكيب: بسبب الخروج من دوري الأبطال.. باريس سان جيرمان يدرس تعيين طبيب نفسي للفريق مؤتمر تشافي: بوسكيتس هو الأفضل في آخر 15 عاما.. وسأتحدث عن ديمبيلي منذ شهر نوفمبر ألفيش: لو كنت مسؤولا سأضم مبابي وليس هالاند.. لا يوجد أحد أفضل منه حاليا

ورفع ذلك الانتصار رصيد إيفرتون إلى 28 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 في جدول الترتيب.

ويبتعد إيفرتون عن ملاحقه بيرنلي وصاحب أول مراكز الهبوط بأربع نقاط وللأخير مباراة أٌقل.

فيما تجمد رصيد يونايتد عند 51 نقطة يحتل بهم المركز السابع في جدول الترتيب بالتساوي مع وست هام السادس.

وأصبح ذلك الانتصار هو الثالث لإيفرتون تحت قيادة مدربه الحالي فرانك لامبارد في الدوري الإنجليزي في 10 مباريات خاضها.

ومنذ قدوم لامبارد لإيفرتون بما فيهم مباراة اليوم خاض 10 مباريات فاز ثلاث مرات وهُزم في سبعة لقاءات.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط من قبل يونايتد وسدد ماركوس راشفورد كرة قوية تصدى لها جوردان بيكفورد في الدقيقة التاسعة.

وعقب ثلاث دقائق سدد راشفورد كرة قوية أخرى تصدى لها بيكفورد مجددا.

وفي الدقيقة 27 ومن أول هجمة لإيفرتون أنهاها أنتوني جوردون بتسديدة ارتطمت بهاري ماجواير وغيرت الكرة تجاهها وسكنت الشباك لتعلن عن الهدف الأول للتوفيز.

وكاد ريتشارليسون يضاعف النتيجة لكن تسديدته تحولت إلى ركلة ركنية بعد تصدي من ديفيد دي خيا.

وطلب إيفرتون الحصول على ركلة جزاء بداعي عرقلة أنتوني جوردون لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع كاد كريستيانو رونالدو يسجل هدفا لكن بيكفورد كان في الموعد وواصل تألقه.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز إيفرتون بهدف دون رد.

مانشستر يونايتد إيفرتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تشكيل أرسنال – ساكا ولاكازيت يقودان المدفعجية ضد برايتون تشكيل تشيلسي – ثلاثي هجومي من توخيل أمام ساوثامبتون انتهت الدوري الإنجليزي – إيفرتون (1) - (0) مانشستر يونايتد.. انتصار أصحاب الأرض تشكيل مانشستر يونايتد – عودة رونالدو أمام إيفرتون توخيل: تعاقدنا مع لوكاكو لأننا آمنا به.. والأمور لم تسر بشكل جيد حتى الآن جوارديولا ضد كلوب.. للنجاح وجوه كثيرة بانتصار صعب على ولفرهامبتون.. ركلة وود تقود نيوكاسل للابتعاد عن مناطق الهبوط صلاح: مواجهة مانشستر سيتي؟ من المباريات التي أحب خوضها
أخر الأخبار
تشكيل أرسنال – ساكا ولاكازيت يقودان المدفعجية ضد برايتون 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل تشيلسي – ثلاثي هجومي من توخيل أمام ساوثامبتون 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التوفيز يحقق نبوءة فرديناند.. إيفرتون يسقط مانشستر يونايتد المستسلم 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات سامي الشيشيني.. بيبو والمعلم والعميد 32 دقيقة | الأفضل في تاريخ مصر
ليكيب: بسبب الخروج من دوري الأبطال.. باريس سان جيرمان يدرس تعيين طبيب نفسي للفريق 57 دقيقة | الدوري الفرنسي
مؤتمر تشافي: بوسكيتس هو الأفضل في آخر 15 عاما.. وسأتحدث عن ديمبيلي منذ شهر نوفمبر ساعة | الدوري الإسباني
ألفيش: لو كنت مسؤولا سأضم مبابي وليس هالاند.. لا يوجد أحد أفضل منه حاليا ساعة | الدوري الإسباني
مرتضى يدعو لاجتماع طارئ في الزمالك بعد ما حدث في نهائي كأس مصر لكرة اليد 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة 2 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي