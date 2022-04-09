التوفيز يحقق نبوءة فرديناند.. إيفرتون يسقط مانشستر يونايتد المستسلم

"حتى مع وضعية إيفرتون لا أستبعد ألا يحقق مانشستر يونايتد الفوز" هكذا تحدث ريو فرديناند قائد مانشستر يونايتد السابق قبل مواجهة فريقه مع إيفرتون وبالفعل تحقق توقعه.

وفاز إيفرتون على ضيفه مانشستر يونايتد اليوم السبت بهدف دون رد في ملعب جوديسون بارك في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف المباراة الوحيد أنتوني جوردون بتسديدة في الدقيقة 27 بعدما غيرت الكرة تجاهها وارتطمت بجسد هاري ماجواير وسكنت الشباك.

ورفع ذلك الانتصار رصيد إيفرتون إلى 28 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 في جدول الترتيب.

ويبتعد إيفرتون عن ملاحقه بيرنلي وصاحب أول مراكز الهبوط بأربع نقاط وللأخير مباراة أٌقل.

فيما تجمد رصيد يونايتد عند 51 نقطة يحتل بهم المركز السابع في جدول الترتيب بالتساوي مع وست هام السادس.

وأصبح ذلك الانتصار هو الثالث لإيفرتون تحت قيادة مدربه الحالي فرانك لامبارد في الدوري الإنجليزي في 10 مباريات خاضها.

ومنذ قدوم لامبارد لإيفرتون بما فيهم مباراة اليوم خاض 10 مباريات فاز ثلاث مرات وهُزم في سبعة لقاءات.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط من قبل يونايتد وسدد ماركوس راشفورد كرة قوية تصدى لها جوردان بيكفورد في الدقيقة التاسعة.

وعقب ثلاث دقائق سدد راشفورد كرة قوية أخرى تصدى لها بيكفورد مجددا.

وفي الدقيقة 27 ومن أول هجمة لإيفرتون أنهاها أنتوني جوردون بتسديدة ارتطمت بهاري ماجواير وغيرت الكرة تجاهها وسكنت الشباك لتعلن عن الهدف الأول للتوفيز.

وكاد ريتشارليسون يضاعف النتيجة لكن تسديدته تحولت إلى ركلة ركنية بعد تصدي من ديفيد دي خيا.

وطلب إيفرتون الحصول على ركلة جزاء بداعي عرقلة أنتوني جوردون لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع كاد كريستيانو رونالدو يسجل هدفا لكن بيكفورد كان في الموعد وواصل تألقه.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز إيفرتون بهدف دون رد.