تشكيل مانشستر يونايتد – عودة رونالدو أمام إيفرتون

السبت، 09 أبريل 2022 - 12:34

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد

عاد كريستيانو رونالدو إلى تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي للقاء إيفرتون بعدما غاب عن لقاء ليستر سيتي للمرض.

ويحل يونايتد ضيفا على ملعب جوديسون بارك لملاقاة إيفرتون في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

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في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: أليكس تيليس- هاري ماجواير- فيكتور ليندلوف- آرون وان بيساكا

في الوسط: فريد- نيمانيا ماتيتش- برونو فيرنانديز

في الهجوم: جادون سانشو- كريستيانو رونالدو- ماركوس راشفورد

ويحتل يونايتد المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة بفارق الأهداف ولقاء أقل من وست هام الخامس.

فيما يأتي إيفرتون في المركز الـ17 بـ25 نقطة وبفارق نقطة عن بيرنلي صاحب أول مراكز الهبوط وللأخير لقاء أقل كذلك.

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