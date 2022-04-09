توخيل: تعاقدنا مع لوكاكو لأننا آمنا به.. والأمور لم تسر بشكل جيد حتى الآن

يرى توماس توخيل مدرب تشيلسي بأن الأمور لم تسر بشكل جيد مع روميلو لوكاكو لاعب الفريق حتى الآن.

وقال توخيل في حواره مع صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية: "كنت مستيقظا طوال الليل بعد مباراة ريال مدريد، عرفت منذ الدقيقة الأولى إننا لم نشغل المساحات بشكل مناسب ولم نتحرك بشكل جيد، دافعنا بشكل سيء وهاجمنا بقوة ولكننا لم نحصل على الإيقاع المناسب ولكن سنتخطى تلك اللحظة".

وفاز ريال مدريد على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ستامفورد بريدج.

وتابع "لوكاكو يشعر بعدم ارتياح في وتر أكيليس، ولكن علينا أن نتغلب على التعب بما في ذلك الإرهاق الذهني أحب ذلك النادي واللاعبين ولا يمكننا أن نلوم لوكاكو الذي دخل إلى المباراة بالمناسبة ونحن متأخرون بالفعل في النتيجة، صحيح أنه أضاع فرصة جيدة ولكنه لم يزعزع استقرارنا".

واستمر "إنه محترف ويتدرب جيدا، اشتريناه لأننا آمنا به وما زلنا نؤمن بالطبع ولكن حتى الآن لم يسير الأمر بشكل جيد، علينا أن نعترف بأن الأمر لم ينتهي بعد وكل شيء يمكن أن يتغير في لحظة، إنه نفس الشيء بالنسبة لموسم مهاجم مثل روميلو".

وتعاقد تشيلسي مع لوكاكو في بداية الموسم الحالي قادما من إنتر ميلان، وخلال تلك الفترة شارك مع الفريق في 36 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفا وصناعة هدفين.

وأضاف "عقود كانتي وجورجينيو ستنتهي في غضون عام وهذه مواقف يجب أن نتجنبها، وروديجير أيضا نأمل أن نحل الوضع بحلول الصيف".

وأتم " قضية أبراموفيتش لم تهز استقرارنا حتى الآن نتدرب كالمعتاد هنا في كوبهام ونلعب على ستامفورد بريدج ونستعد للمباريات بنفس الطريقة، لذلك لا ينبغي أن يكون الأمر عذرا لأنه لم يتغير أي شيء بالنسبة لنا".

وكانت الحكومة البريطانية قد قررت تجميد أموال رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي بما فيها النادي بسبب العقوبات التي تفرضها الحكومة على رجال الأعمال الروس بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.