توخيل: تعاقدنا مع لوكاكو لأننا آمنا به.. والأمور لم تسر بشكل جيد حتى الآن

السبت، 09 أبريل 2022 - 12:14

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو وتوماس توخيل

يرى توماس توخيل مدرب تشيلسي بأن الأمور لم تسر بشكل جيد مع روميلو لوكاكو لاعب الفريق حتى الآن.

وقال توخيل في حواره مع صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية: "كنت مستيقظا طوال الليل بعد مباراة ريال مدريد، عرفت منذ الدقيقة الأولى إننا لم نشغل المساحات بشكل مناسب ولم نتحرك بشكل جيد، دافعنا بشكل سيء وهاجمنا بقوة ولكننا لم نحصل على الإيقاع المناسب ولكن سنتخطى تلك اللحظة".

وفاز ريال مدريد على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ستامفورد بريدج.

أخبار متعلقة
مباراة غيرت مسيرتي – هيثم فاروق: عندما منعت جمال عبد الحميد من التألق فرشحوني لكأس العالم كرة طائرة – المحترف البرازيلي يصل مصر لدعم الاتحاد أمام الزمالك في نهائي الدوري طارق مصطفى: نقطة قوة الرجاء هي جمهوره وملعبه.. ولكن الأهلي لديه الحلول وموسيماني هاني سعيد يعلق على تأجيل مباراتي بيراميدز مع سموحة وفيوتشر

وتابع "لوكاكو يشعر بعدم ارتياح في وتر أكيليس، ولكن علينا أن نتغلب على التعب بما في ذلك الإرهاق الذهني أحب ذلك النادي واللاعبين ولا يمكننا أن نلوم لوكاكو الذي دخل إلى المباراة بالمناسبة ونحن متأخرون بالفعل في النتيجة، صحيح أنه أضاع فرصة جيدة ولكنه لم يزعزع استقرارنا".

واستمر "إنه محترف ويتدرب جيدا، اشتريناه لأننا آمنا به وما زلنا نؤمن بالطبع ولكن حتى الآن لم يسير الأمر بشكل جيد، علينا أن نعترف بأن الأمر لم ينتهي بعد وكل شيء يمكن أن يتغير في لحظة، إنه نفس الشيء بالنسبة لموسم مهاجم مثل روميلو".

وتعاقد تشيلسي مع لوكاكو في بداية الموسم الحالي قادما من إنتر ميلان، وخلال تلك الفترة شارك مع الفريق في 36 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفا وصناعة هدفين.

وأضاف "عقود كانتي وجورجينيو ستنتهي في غضون عام وهذه مواقف يجب أن نتجنبها، وروديجير أيضا نأمل أن نحل الوضع بحلول الصيف".

وأتم " قضية أبراموفيتش لم تهز استقرارنا حتى الآن نتدرب كالمعتاد هنا في كوبهام ونلعب على ستامفورد بريدج ونستعد للمباريات بنفس الطريقة، لذلك لا ينبغي أن يكون الأمر عذرا لأنه لم يتغير أي شيء بالنسبة لنا".

وكانت الحكومة البريطانية قد قررت تجميد أموال رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي بما فيها النادي بسبب العقوبات التي تفرضها الحكومة على رجال الأعمال الروس بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

روميلو لوكاكو توماس توخيل، تشيلسي
نرشح لكم
جوارديولا ضد كلوب.. للنجاح وجوه كثيرة بانتصار صعب على ولفرهامبتون.. ركلة وود تقود نيوكاسل للابتعاد عن مناطق الهبوط صلاح: مواجهة مانشستر سيتي؟ من المباريات التي أحب خوضها محمد صلاح عن التجديد لـ ليفربول: هناك أشياء لا تعرفونها.. لست أنانيا مؤتمر جوارديولا: لست أفضل مدرب في العالم.. وسأدعو كلوب لكأس نبيذ في حالة واحدة سيتي ضد ليفربول - لتجنب ندم جوارديولا على هاري كين.. وسلاحان سريان لـ كلوب مؤتمر رانجنيك: رونالدو جاهز لـ إيفرتون.. وشاو يغيب أسبوعين على الأقل مؤتمر كلوب: لا أعرف القصص المثارة حول صلاح.. وجوارديولا أفضل مدرب في العالم
أخر الأخبار
توخيل: تعاقدنا مع لوكاكو لأننا آمنا به.. والأمور لم تسر بشكل جيد حتى الآن 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباراة غيرت مسيرتي – هيثم فاروق: عندما منعت جمال عبد الحميد من التألق فرشحوني لكأس العالم 26 دقيقة | مصر
كرة طائرة – المحترف البرازيلي يصل مصر لدعم الاتحاد أمام الزمالك في نهائي الدوري 46 دقيقة | رياضات أخرى
هاني سعيد يعلق على تأجيل مباراتي بيراميدز مع سموحة وفيوتشر 55 دقيقة | الدوري المصري
طارق مصطفى: نقطة قوة الرجاء هي جمهوره وملعبه.. ولكن الأهلي لديه الحلول وموسيماني ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مصدر من كاف لـ في الجول: كوت ديفوار طلبت استضافة قرعة تصفيات أمم إفريقيا.. وهذا الأقرب ساعة | إفريقيا
وفاة أحمد حسن لاعب المصري والترسانة السابق ساعة | مصر
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات إبراهيم صلاح.. أبو تريكة وشيكابالا ساعة | الأفضل في تاريخ مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة 2 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي