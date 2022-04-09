هاني سعيد يعلق على تأجيل مباراتي بيراميدز مع سموحة وفيوتشر

السبت، 09 أبريل 2022 - 11:37

كتب : FilGoal

بيراميدز - مصر للمقاصة

أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز ارتياحه لقرار رابطة الأندية بتأجيل مباراتي فريقه مع سموحة وفيوتشر في الدوري المصري الممتاز.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد قررت تأجيل مباراتي بيراميدز أمام كل من سموحة وفيوتشر في الدوري المصري بجانب مبارتين لكل من الأهلي والمصري وذلك لمشاركتهم في ربع نهائي البطولات الإفريقية. (طالع التفاصيل)

وقال سعيد في تصريحات عبر المركز الإعلامي لناديه: "ارتحنا بسبب تأجيل مباراتي سموجة وفيوتشر ولكن كان من الواجب أيضا على رابطة الأندية ترحيل مباراتنا أمام غزل المحلة والمحدد لها مساء اليوم، لمدة يومين بدلا من ضغط الفريق وخوض مباراتين في 48 ساعة".

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واستمر "بعد تأجيل مباراة سموحة أصبح هناك متسع من الوقت لترحيل المباراة بدلا من إجهاد اللاعبين بتلك الصورة خاصة وأن بيراميدز يمثل مصر في كأس الكونفدرالية ويسعى لمواصلة مشواره بكل قوة في البطولة".

ويستعد سموحة لمواجهة غزل المحلة اليوم في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز، بعد 48 ساعة من مواجهته مع الزمالك.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة.

وأوقعت قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية بيراميدز في مواجهة مازيمبي الكونغولي وستقام مباراتي الذهاب والإياب في يومي 17 و24 إبريل.

هاني سعيد بيراميدز الدوري المصري الممتاز
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