رابطة الأندية تؤجل مباراتين في الدوري لـ الأهلي وبيراميدز والمصري بسبب المشاركات الإفريقية

الجمعة، 08 أبريل 2022 - 23:21

كتب : FilGoal

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

أعلنت رابطة الأندية المصرية تأجيل مباراتين لكل من الأهلي وبيراميدز والمصري في الجولتين 14-15 من الدوري المصري بسبب مشاركتهم الإفريقية.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ويواجه الرجاء المغربي.

وتأهل بيراميدز والمصري إلى ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، ويتلقيان مع مازيمبي الكونغولي ونهضة بركان المغربي على الترتيب.

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وجاءت المباريات المؤجلة كالآتي:

تأجيل مباراتي الأهلي

الأهلي ضد إيسترن كومباني في الجولة 14 المقررة يوم 12-4-2022

إنبي ضد الأهلي في الجولة 15 المقررة يوم 19-4-2022

ويلعب الأهلي مع نادي الرجاء البيضاوي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الذهاب ستكون يوم 16 أبريل في مصر على ملعب الأهلي WE السلام، وفي تمام الساعة التاسعة مساء.

وستكون مباراة الإياب يوم 22 أبريل في المغرب على ملعب محمد الخامس بتمام الساعة 11 مساء.

تأجيل مباراتي بيراميدز

سموحة ضد بيراميدز في الجولة 14 المقررة يوم 13-4-2022

بيراميدز ضد فيوتشر في الجولة 15 المقررة يوم 20-4-2022

ويلعب بيراميدز مع تي بي مازيمبي في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

مباراة الذهاب ستكون في مصر يوم 17 أبريل على ملعب الدفاع الجوري، وبتمام الساعة التاسعة مساء.

وستكون مباراة الإياب يوم 24 أبريل في جمهورية الكونغو على ملعب مازيمبي بتمام الساعة الثالثة عصرا.

تأجيل مباراتي المصري

الإسماعيلي ضد المصري في الجولة 14 المقررة يوم 13-4-2022

المصري ضد البنك الأهلي في الجولة 15 المقررة يوم 20-4-2022

ويلعب المصري مع نهضة بركان المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

مباراة الذهاب ستكون في مصر يوم 17 أبريل على ملعب برج العرب، وفي تمام الساعة التاسعة مساء.

وستكون مباراة الإياب يوم 24 أبريل في نهضة بركان بالمغرب في تمام الساعة 11 مساء.

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