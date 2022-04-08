رابطة الأندية تؤجل مباراتين في الدوري لـ الأهلي وبيراميدز والمصري بسبب المشاركات الإفريقية
الجمعة، 08 أبريل 2022 - 23:21
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الأندية المصرية تأجيل مباراتين لكل من الأهلي وبيراميدز والمصري في الجولتين 14-15 من الدوري المصري بسبب مشاركتهم الإفريقية.
وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ويواجه الرجاء المغربي.
وتأهل بيراميدز والمصري إلى ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، ويتلقيان مع مازيمبي الكونغولي ونهضة بركان المغربي على الترتيب.
وجاءت المباريات المؤجلة كالآتي:
🚨 بيان بشأن تأجيل مباريات أندية (الأهلي - بيراميدز - المصري) لمشاركتهم في بطولات الأندية الافريقية.#رابطة_الأندية_المحترفة #EPL pic.twitter.com/Pbuvoo14HV— رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) April 8, 2022
تأجيل مباراتي الأهلي
الأهلي ضد إيسترن كومباني في الجولة 14 المقررة يوم 12-4-2022
إنبي ضد الأهلي في الجولة 15 المقررة يوم 19-4-2022
ويلعب الأهلي مع نادي الرجاء البيضاوي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
مباراة الذهاب ستكون يوم 16 أبريل في مصر على ملعب الأهلي WE السلام، وفي تمام الساعة التاسعة مساء.
وستكون مباراة الإياب يوم 22 أبريل في المغرب على ملعب محمد الخامس بتمام الساعة 11 مساء.
تأجيل مباراتي بيراميدز
سموحة ضد بيراميدز في الجولة 14 المقررة يوم 13-4-2022
بيراميدز ضد فيوتشر في الجولة 15 المقررة يوم 20-4-2022
ويلعب بيراميدز مع تي بي مازيمبي في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.
مباراة الذهاب ستكون في مصر يوم 17 أبريل على ملعب الدفاع الجوري، وبتمام الساعة التاسعة مساء.
وستكون مباراة الإياب يوم 24 أبريل في جمهورية الكونغو على ملعب مازيمبي بتمام الساعة الثالثة عصرا.
تأجيل مباراتي المصري
الإسماعيلي ضد المصري في الجولة 14 المقررة يوم 13-4-2022
المصري ضد البنك الأهلي في الجولة 15 المقررة يوم 20-4-2022
ويلعب المصري مع نهضة بركان المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.
مباراة الذهاب ستكون في مصر يوم 17 أبريل على ملعب برج العرب، وفي تمام الساعة التاسعة مساء.
وستكون مباراة الإياب يوم 24 أبريل في نهضة بركان بالمغرب في تمام الساعة 11 مساء.