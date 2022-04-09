طارق مصطفى: نقطة قوة الرجاء هي جمهوره وملعبه.. ولكن الأهلي لديه الحلول وموسيماني

السبت، 09 أبريل 2022 - 11:27

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر - الأهلي - الرجاء - كأس السوبر الإفريقي

يؤمن طارق مصطفى المدير الفني لأولمبيك آسفي المغربي والمدرب العام الأسبق لمنتخب مصر أن نقطة قوة الرجاء البيضاوي منافس الأهلي المقبل في دوري أبطال إفريقيا تتمثل في جماهيره وملعبه.

ويواجه الأهلي منافسه الرجاء في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في الـ17 من شهر أبريل الجاري في مصر قبل مواجهته في المغرب في الـ23 من الشهر ذاته في الإياب.

وتحدث طارق مصطفى لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "مباراة صعبة على الأهلي والرجاء فهي مباراة بين ناديين كبار يمتلكان الكثير من اللاعبين المميزين فضلا عن جمهور الرجاء وملعب محمد الخامس كل ذلك عوامل مميزة لفريق الرجاء".

وواصل "أبرز مميزات الرجاء حاليا هو امتلاكه العديد من اللاعبين الشباب ويبلغ عددهم 10 لاعبين تقريبا ويمتازوا بالروح ولديهم حميد أحداد يمتاز بالرأسيات وبالطبع محور وقائد الفريق محسن متولي".

وأضاف "الأهلي يملك لاعبين على مستوى عال جدا ومدير فني من أفضل المدربين الأجانب الذين تواجدوا في مصر في الفترة الأخيرة ويغير طريقة لعبه حسب المنافس وهو بيتسو موسيماني".

واستدرك "مشكلته الوحيدة هي أنه عندما كان يخوض المباريات المحلية يعتمد على طريقة واحدة وهي 3-4-2-1 وبدأ يغيرها مؤخرا ويلعب بطريقة 4-2-3-1 إنما الأهلي يملك لاعبين لديهم حلول وخبرات المنافسة في تلك البطولة".

وأكمل "الأهلي يمر باهتزاز مستوى مؤخرا وهذا طبيعي نتاج لما حدث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والإخفاق في كأس أمم إفريقيا 2021".

وعن تجربته مع النادي المغربي قال: "نادي كبير جدا وله تاريخ هنا وأتمنى أن تكون التجربة الثالثة هنا موفقة الموقف صعب لكنه ليس مستحيلا الدوري المغربي قوي والفرق مستواها متقارب من بعضها البعض وأتمنى النجاح".

ويحتل أولمبي آسفي المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المغربي بـ20 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مراكز البقاء.

ويهبط من الدوري المغربي آخر فريقين في جدول الترتيب.

ويقام الدوري المغربي من 30 جولة وتم الآن لعب 20 جولة.

الأهلي الرجاء طارق مصطفى
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