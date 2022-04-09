مصدر من كاف لـ في الجول: كوت ديفوار طلبت استضافة قرعة تصفيات أمم إفريقيا.. وهذا الأقرب

طلبت كوت ديفوار استضافة مراسم سحب قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 والتي تقام ستقام في الـ19 من شهر أبريل الجاري.

وقال مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم السبت: "كوت ديفوار طلبت استضافة قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا لكن الاتجاه الحالي هو إقامتها في جنوب إفريقيا".

وواصل "مقر الاتحاد في مصر يوجد به بعض الإصلاحات لذلك أستبعد إمكانية إجراء القرعة فيه".

وأتم "الأقرب حاليا أن تقام في أحد فنادق جوهانسبرج في جنوب إفريقيا وسنخطر الاتحادات المحلية بكل شيء خلال الساعات المقبلة".

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في شهر يونيو في كوت ديفوار.

وأعلن كاف في وقت سابق أن انطلاق مراسم القرعة سيكون في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وستقام أول جولتين من التصفيات في أول أسبوعين من شهر يونيو المقبل.

بينما الجولة 3 و4 ستجريان في النصف الثاني من سبتمبر المقبل.

وآخر جولتين في نهاية مارس 2023.

ومن المنتظر أن تقسم القرعة المنتخبات إلى 12 مجموعة على أن يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى النهائيات.

وتحمل السنغال لقب البطولة بعدما توجت بالكأس في فبراير الماضي على حساب مصر في أرض الكاميرون.

وستنظم كوت ديفوار البطولة للمرة الثانية بعد نسخة 1984 التي توجت بها الكاميرون.