منافس الأهلي - تقرير مغربي يكشف موعد سفر بعثة الرجاء إلى القاهرة

حددت إدارة الرجاء المغربي موعد سفر الفريق إلى مصر لخوض ذهاب ربع نهائي كأس دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

وبحسب موقع "هسبورت" المغربي فأن "بعثة الرجاء يُنتظر أن تشد الرحال صوب مصر في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء المقبل في رحلة جوية مباشرة على متن طائرة خاصة من مطار محمد الخامس صوب العاصمة المصرية القاهرة".

وأضاف التقرير أن الفريق سيخوض حصتين تدريبيتين بعد مواجهة رجاء بني ملال الأحد المقبل في ثمن نهائي كأس العرش قبل السفر إلى مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء البيضاوي في مباراة الذهاب ستكون يوم 16 أبريل في مصر على ملعب الأهلي WE السلام.

وسيدير جان جاك ندالا من الكونغو الديمقراطية مباراة الذهاب تحكيميا.

وسبق أن أدار المباراة الأخيرة بين الأهلي ضد الرجاء في السوبر الإفريقي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وفاز الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 7-6.

على أن يكون لقاء الإياب يوم 22 أبريل في المغرب، ويديره السنغالي ماجيت نداي.