دوري أبطال آسيا – فوز الريان والهلال والشباب.. ونقطة تاريخية للفيصلي السعودي

استهل الهلال السعودي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا بالفوز على الشارقة الإماراتي بنتيجة 2-1 في دور المجموعات.

فيما حصد الفيصلي السعودي نقطة أولى تاريخية في أول مشاركة له في دور المجموعات من البطولة.

وتعادل السد القطري بـ 9 لاعبين مع ناساف الأوزبكي بهدف لكل فريق.

وإليكم أبرز ما حدث في ثاني أيام الجولة الأولى من دور المجموعات. (تعرف على أحداث اليوم الأول من هنـــــــا)

السد × ناساف

بـ 9 لاعبين حصد السد القطري نقطة أولى أمام ناساف الأوزبكي بنتيجة 1-1.

الشوط الأول انتهى بتقدم ناساف بهدف من بيدرو ميجيل بالخطأ في مرماه، كذلك تعرض عبد الكريم حسن مدافع السد للطرد.

في الشوط الثاني تعادل خوخي بوعلام للسد من صناعة الإسباني سانتي كازرولا، لكن أكمل زملائه اللقاء بـ 9 لاعبين بعدما أشهر الحكم في وجه بيدرو ميجيل.

ولحساب نفس المجموعة تعادل الوحدات الأردني مع الفيصلي السعودي بهدف لكل فريق.

نقطة أولى تاريخية للفيصلي السعودي الذي يشارك كونه بطل كأس الملك السعودي الموسم الماضي.

نتائج تعادل بها الجميع في المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة وهدف واحد لكل فريق.

الهلال × الشارقة

حقق الزعيم انتصاره الأول بالفوز على الشارقة بهدفين مقابل هدف.

تقدم صالح الشهري بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 5، وعقب 3 دقائق سجل الأوزبكي أوتابيك شاكوروف التعادل للفريق الإماراتي.

وفي الدقيقة 62 سجل البرازيلي ميتشيل أول أهدافه بقميص الهلال هدف فوز الفريق.

وأصبح الهلال في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الريان القطري الذي فاز على استقلال دوشنبة الطاجسكتاني بنتيجة 3-2 في المجموعة الأولى.

الريان القطري استطاع أن يحقق الفوز بفضل أهداف الجزائري ياسين براهيمي والإيفواري يوان بولي الذي سجل ثنائية.

الشباب × مومباي

وتصدر الشباب السعودي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من الفوز على مومباي الهندي بنتيجة 3-0.

الأرجنتيني إيفر بانيجا سجل ثنائية في الدقيقتين 36 و69 وأضاف تركي العمار الهدف الثالث.

ولحساب نفس المجموعة تفوق القوة الجوية العراقي على الجزيرة الإماراتي بطل الدوري بنتيجة 2-1.

بطل الدوري العراقي استطاع أن يخطف الثلاث نقاط بفضل هدف علي كاظم الذي سجله في الدقيقة 82، لينافس الشباب على صدارة المجموعة.

ويضم دور المجموعات لـ دوري أبطال آسيا 40 فريقا مقسمة على 10 مجموعات (5 لدول الغرب و5 لدول الشرق)، يتأهل بطل كل مجموعة بالإضافة لأفضل 3 فرق أصحاب المركز الثاني في كل قسم لدور الـ 16.

وتقام مباريات دور المجموعات لـ دوري أبطال آسيا 2022 الخاصة بمجموعات القسم الغربي (دول الخليج العربي + وسط آسيا والهند) في السعودية بمدن الرياض وجدة والدمام.

وتبدأ مباريات دور المجموعات في السابع من أبريل وتنتهي يوم يوم 27 من الشهر الجاري.