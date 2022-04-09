دوري أبطال آسيا – فوز الريان والهلال والشباب.. ونقطة تاريخية للفيصلي السعودي

السبت، 09 أبريل 2022 - 00:42

كتب : FilGoal

إيفر بانيجا - الشباب السعودي

استهل الهلال السعودي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا بالفوز على الشارقة الإماراتي بنتيجة 2-1 في دور المجموعات.

فيما حصد الفيصلي السعودي نقطة أولى تاريخية في أول مشاركة له في دور المجموعات من البطولة.

وتعادل السد القطري بـ 9 لاعبين مع ناساف الأوزبكي بهدف لكل فريق.

أخبار متعلقة
دوري أبطال آسيا - التعاون يُسقط كريسبو في ظهوره الأول مع الدحيل.. وتعادل شباب الأهلي دبي دوري أبطال آسيا - في غياب مصطفى فتحي.. ركلات الترجيح تحسم صعود التعاون لـدور المجموعات السعودية تستضيف كل مباريات غرب آسيا بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال استبعاد 3 أندية إيرانية من دوري أبطال آسيا 2022.. وفريق قطري يستفيد

وإليكم أبرز ما حدث في ثاني أيام الجولة الأولى من دور المجموعات. (تعرف على أحداث اليوم الأول من هنـــــــا)

السد × ناساف

بـ 9 لاعبين حصد السد القطري نقطة أولى أمام ناساف الأوزبكي بنتيجة 1-1.

الشوط الأول انتهى بتقدم ناساف بهدف من بيدرو ميجيل بالخطأ في مرماه، كذلك تعرض عبد الكريم حسن مدافع السد للطرد.

في الشوط الثاني تعادل خوخي بوعلام للسد من صناعة الإسباني سانتي كازرولا، لكن أكمل زملائه اللقاء بـ 9 لاعبين بعدما أشهر الحكم في وجه بيدرو ميجيل.

Image

ولحساب نفس المجموعة تعادل الوحدات الأردني مع الفيصلي السعودي بهدف لكل فريق.

نقطة أولى تاريخية للفيصلي السعودي الذي يشارك كونه بطل كأس الملك السعودي الموسم الماضي.

نتائج تعادل بها الجميع في المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة وهدف واحد لكل فريق.

Image

الهلال × الشارقة

حقق الزعيم انتصاره الأول بالفوز على الشارقة بهدفين مقابل هدف.

تقدم صالح الشهري بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 5، وعقب 3 دقائق سجل الأوزبكي أوتابيك شاكوروف التعادل للفريق الإماراتي.

وفي الدقيقة 62 سجل البرازيلي ميتشيل أول أهدافه بقميص الهلال هدف فوز الفريق.

وأصبح الهلال في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الريان القطري الذي فاز على استقلال دوشنبة الطاجسكتاني بنتيجة 3-2 في المجموعة الأولى.

الريان القطري استطاع أن يحقق الفوز بفضل أهداف الجزائري ياسين براهيمي والإيفواري يوان بولي الذي سجل ثنائية.

Image

الشباب × مومباي

وتصدر الشباب السعودي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من الفوز على مومباي الهندي بنتيجة 3-0.

الأرجنتيني إيفر بانيجا سجل ثنائية في الدقيقتين 36 و69 وأضاف تركي العمار الهدف الثالث.

ولحساب نفس المجموعة تفوق القوة الجوية العراقي على الجزيرة الإماراتي بطل الدوري بنتيجة 2-1.

بطل الدوري العراقي استطاع أن يخطف الثلاث نقاط بفضل هدف علي كاظم الذي سجله في الدقيقة 82، لينافس الشباب على صدارة المجموعة.

Image

ويضم دور المجموعات لـ دوري أبطال آسيا 40 فريقا مقسمة على 10 مجموعات (5 لدول الغرب و5 لدول الشرق)، يتأهل بطل كل مجموعة بالإضافة لأفضل 3 فرق أصحاب المركز الثاني في كل قسم لدور الـ 16.

وتقام مباريات دور المجموعات لـ دوري أبطال آسيا 2022 الخاصة بمجموعات القسم الغربي (دول الخليج العربي + وسط آسيا والهند) في السعودية بمدن الرياض وجدة والدمام.

وتبدأ مباريات دور المجموعات في السابع من أبريل وتنتهي يوم يوم 27 من الشهر الجاري.

دوري أبطال آسيا الشباب السد الهلال القوة الجوية الريان
نرشح لكم
مواعيد مباريات الجمعة 8 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.. نهائي كأس اليد بين الزمالك وسبورتنج دوري أبطال آسيا - التعاون يُسقط كريسبو في ظهوره الأول مع الدحيل.. وتعادل شباب الأهلي دبي ماركوس ميلوني لـ في الجول: أحب فكرة تمثيل الإمارات.. وهذه أهدافي مع الشارقة فيفا يوقف عضوية باكستان ويرفض رفع تعليق كينيا وزيمبابوي أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران تصفيات كأس العالم – الإمارات إلى الملحق بقيادة مدرب بيراميدز السابق.. والعراق خارج الحسابات خارج بغداد؟ لا مشكلة.. العراق ينتصر على الإمارات ويؤجل الصراع على ملحق التصفيات انتهى طريق المونديال – العراق (1) - (0) الإمارات.. انتصار أسود الرافدين
أخر الأخبار
منافس الأهلي - تقرير مغربي يكشف موعد سفر بعثة الرجاء إلى القاهرة 18 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
إدانة لاعب ساسولو بتهريب أسلحة في أوروجواي 29 دقيقة | أمريكا
جنون الدقائق الأخيرة.. إشبيلية يضرب غرناطة برباعية وينقض على الوصافة مؤقتا 46 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة يد - أبطال لأول مرة.. سبورتنج يتوج بـ كأس مصر بالفوز على الزمالك 48 دقيقة | رياضات أخرى
دوري أبطال آسيا – فوز الريان والهلال والشباب.. ونقطة تاريخية للفيصلي السعودي ساعة | آسيا
جوارديولا ضد كلوب.. للنجاح وجوه كثيرة ساعة | تقرير في الجول
كوبا ليبرتادوريس 2022 – حصاد الجولة الأولى.. كسر وبرغوت وحفلة لم تكتمل ساعة | أمريكا
بانتصار صعب على ولفرهامبتون.. ركلة وود تقود نيوكاسل للابتعاد عن مناطق الهبوط ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة 2 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي