دوري أبطال آسيا - التعاون يُسقط كريسبو في ظهوره الأول مع الدحيل.. وتعادل شباب الأهلي دبي

الجمعة، 08 أبريل 2022 - 00:44

كتب : FilGoal

توامبا - التعاون - الدحيل

خسر الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني لـ الدحيل القطري مباراته الأولى مع الفريق أمام التعاون السعودي في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

فيما عاد عمر عبد الرحمن "عموري" للمشاركة بعد غياب عقب تعافيه من الإصابة في التعادل بين شباب أهلي دبي الإماراتي ضد أهال التركمانستاني.

الدحيل × التعاون

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وكاد فرجاني ساسي أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من عرضية لكن محاولته لم تصب الشباك.

وبعد 3 دقائق سجل إدميلسون جونيور الهدف الأول للدحيل، بعدما استغل خطأ المدافع وراوغ من الجهة اليسرى ثم أطلق تصويبة قوية سكنت الشباك.

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وفي الدقيقة 11 استطاع الكاميروني لياندر توامبا أن يسجل هدف التعادل بطريقة رائعة من فوق الحارس بطريقة "لوب".

وفي الدقيقة 40 منع القائم الأيمن فرصة هدف ثاني للتعاون من توامبا.

وقبل 5 دقائق من نهاية اللقاء سجل الإسباني ألفارو ميردان هدف الفوز بعد تمريرة بالكعب من توامبا.

فوز احتل به التعاون المركز الثاني للمجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن سيبهان أصفهان الإيراني الذي فاز على باختاكور الأوزبكي بنتيجة 3-1.

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أهال × شباب الأهلي دبي

أهدر شباب الأهلي دبي نقطتين بالتعادل مع أهال الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بالبطولة بهدف لكل فريق.

سجل أداي باشيموف هدف أهال في الدقيقة 75.

وعدّل الأوزبكي عزيزجون جانييف النتيجة للفريق الإماراتي من ركلة جزاء في الدقيقة 79.

وشهدت المباراة عودة عمر عبد الرحمن "عموري" للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة إذ غاب عن الملاعب من شهر يناير الماضي.

تعادل ظل تعادل به رباعي المجموعة الثالثة في النقاط بعد تعادل الغرافة القطري مع فولاد الإيراني بدون أهداف.

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ويضم دور المجموعات لـ دوري أبطال آسيا 40 فريقا مقسمة على 10 مجموعات (5 لدول الغرب و5 لدول الشرق)، يتأهل بطل كل مجموعة بالإضافة لأفضل 3 فرق أصحاب المركز الثاني في كل قسم لدور الـ 16.

وتقام مباريات دور المجموعات لـ دوري أبطال آسيا 2022 الخاصة بمجموعات القسم الغربي (دول الخليج العربي + وسط آسيا والهند) في السعودية بمدن الرياض وجدة والدمام.

وتبدأ مباريات دور المجموعات في السابع من أبريل وتنتهي يوم يوم 27 من الشهر الجاري.

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