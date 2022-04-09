بانتصار صعب على ولفرهامبتون.. ركلة وود تقود نيوكاسل للابتعاد عن مناطق الهبوط

السبت، 09 أبريل 2022 - 00:04

كتب : FilGoal

احتفال سانت ماكسيم بالهدف مع نيوكاسل

تغلب نيوكاسل يونايتد على ضيفه ولفرهامبتون بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانت جيمس بارك" ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة إصابة رايان فريزر مبكرا في صفوف نيوكاسل، ليحل ميجيل ألميرون بدلا منه في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 24 سجل كريس وود الهدف الأول، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

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الهدف الاول الصحيح أتى بتوقيع وود نفسه، في الدقيقة 72 هذه المرة من ركلة جزاء.

وتحصل وود على تلك الركلة بنفسه، بعد تعرضه لعرقلة من الحارس جوزيه سا.

بهذه النتيجة يرفع نيوكاسل رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق 10 نقاط عن مناطق الهبوط التي يتصدرها بيرنلي بـ24 نقطة، إلا أن الأخير لعب مباراتين أقل.

بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 49 نقطة في المركز الثامن.

نيوكاسل ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي كريس وود
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