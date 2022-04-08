عاشور حكما للمصري والأهلي في الدوري.. والحنفي على الـ VAR

الجمعة، 08 أبريل 2022 - 22:05

كتب : FilGoal

محمود عاشور

يقود محمود عاشور مباراة المصري البورسعيدي والأهلي تحكيميا والمؤجلة من الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي المصري والأهلي غدا السبت 9 أبريل على ملعب برج العرب.

ويعاون الحكم الدولي كل من: يوسف البساطي ومحمد محمود لطفي.

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ويتواجد صبحي العمراوي كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو، يتواجد محمد الحنفي حكما للفيديو، ويساعده محمود ناجي.

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎الدوري المصري الممتاز الجولة الثالثة عشر أبريل ٢٢.r السبت استاد الجيش ببرج العرب 9:30 :الأهلى المصري مصر حكم ساحة محمود عاشور M مصر حكم مساعد يوسف البساطي مصر حكم مساعد محمد محمود لطفي مصر حكم رابع صبحي العمراوي مصر محمد الحنفي VAR حكم فيديو مصر محمود ناجي VAR حكم مساعد فيديو Egyptian Association Football‎'‎‎

وأدار محمود عاشور 8 مباريات الموسم الجاري في الدوري المصري أشهر خلالها 25 بطاقة صفراء وواحدة حمراء واحتسب 4 ركلات جزاء.

وأدار مباراة واحدة للأهلي كانت ضد البنك الأهلي وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد في الجولة الثانية.

وأدار أيضا مباراة واحدة للمصري البورسعيدي كانت ضد فيوتشر في الجولة الثالثة وانتهت بالتعادل 1-1 بين الفريقين.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 11 مباراة.

ويتواجد المصري البورسعيدي في المركز الثامن برصيد 16 نقطة من 12 مباراة.

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