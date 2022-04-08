صلاح: مواجهة مانشستر سيتي؟ من المباريات التي أحب خوضها

وصف محمد صلاح نجم ليفربول مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي بـ "المباراة الأكبر في الموسم".

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في قمة الجولة 32 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وقال صلاح عبر شبكة "سكاي سبورتس": "هي المباراة الأكبر في الموسم، وهو نوع من المباريات أحب خوضها".

وأضاف "اعتقد أن أي لاعب يحب المشاركة في تلك المباراة، الأمر يكون مثيرا ويجعلك متحمسا ومن ثم عليك خوضها".

🗣 “Every player would love to play this game.” Mohamed Salah on facing Manchester City this weekend. pic.twitter.com/WpOm0RE764 — Football Daily (@footballdaily) April 8, 2022

وكان صلاح قد تحدث عن تجديد تعاقده مع الريدز قائلا: "هناك الكثير لا يعرفه الناس، علي ألا أكون أنانيا". (طالع التصريحات من هنا)

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة يليه ليفربول بفارق نقطة واحدة، ولكلاهما مباراة مؤجلة.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفا وصنع 10 أهداف أيضا.