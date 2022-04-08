مؤتمر جوارديولا: لست أفضل مدرب في العالم.. وسأدعو كلوب لكأس نبيذ في حالة واحدة

على الرغم من إشادة يورجن كلوب مدرب ليفربول به ووصفه بالأفضل في العالم رفض بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ذلك الوصف.

وتحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "لست أفضل مدرب في العالم، شكرا لكلوب كثيرا، ولكنني لست كذلك، أود القول إنني الأفضل، لكنني لست كذلك".

ويستضيف سيتي منافسه ليفربول الأحد المقبل في ملعب الاتحاد في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر أصحاب الأرض جدول الترتيب برصيد 73 نقطة بفارق نقطة عن ضيفه.

وعن ليفربول قال: "أنا معجب بما يقومون به وأستمتع بالتحدي معهم".

وبسؤاله هل المنافسة مع ليفربول أكبر من الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد قال: "لقد لعبنا عدة مرات، جوزيه مورينيو مدرب مثير وحظينا بالمنافسة مع برشلونة وريال مدريد، وهنا في خمس سنوات لعبت كثيرا ضد كلوب".

وأكمل "في كل الفترات كنا قريبين من بعضنا البعض في المنافسة، لقد قابلته عندما كنت مدربا في بايرن ميونيخ وهو في بروسيا دورتموند، كيف نبني فرقنا وفي كل سنة كنا قريبين للغاية عدا السنة التي حصدنا فيها 100 نقطة وتلك التي حصدوا فيها 99 نقطة".

وتابع "ريال مدريد جعل برشلونة أفضل، ودورتموند مع كلوب والآن توماس توخيل هنا، لكن مانشستر يونايتد وتشيلسي غيرا المدربين أكثر من مرة لكن ليفربول احتفظ بكلوب، الثبات الذي نتحلى به هنا في سيتي ومعه في ليفربول كان طريقة لتحسين كل فريق، بوضوح يمكن القول إننا نضجنا سويا منذ اليوم الأول لنا مع فرقنا".

وكشف جوارديولا أن كل لاعبيه في أتم الجاهزية لخوض المباراة عدا روبن دياز الذي سيغيب للإصابة.

وبسؤاله هل سيدعو كلوب لتناول كأس من النبيذ مثلما كان يحدث بين مدربي مانشستر يونايتد وأرسنال التاريخيين السير أليكس فيرجسون وآرسين فينجر أجاب "سأحب ذلك إن فزنا".

وأتم جوارديولا حديثه "يورجن يجعل عالم كرة القدم مكانا أفضل من حيث رسالته وهو منافس كبير وشخص جيد، أحاول أن تكون لدي علاقة جيدة مع جميع المدربين، لقد تحدثنا سويا في ألمانيا عن الرسالة والطريقة التي تلعب بها فرقه، إنه رجل طيب وليس لدي أي مشكلة معه".