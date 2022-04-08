مؤتمر رانجنيك: رونالدو جاهز لـ إيفرتون.. وشاو يغيب أسبوعين على الأقل

الجمعة، 08 أبريل 2022 - 15:43

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد

شدد رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد أنه يحاول في الوقت الراهن أن يجعل الفريق يصل إلى التوازن المطلوب بين الدفاع والهجوم، مشيرا إلى جاهزية نجمه كريستيانو رونالدو.

وكشف الألماني غياب عدة لاعبين عن لقاء السبت ضد مضيفه إيفرتون في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رانجنيك في مؤتمر صحفي:"رونالدو عاد، شاو لا يزال مصابا، سيغيب أسبوعين أو 3. إدينسون كافاني لا يزال مصابا، وكذلك رافاييل فاران وسكوت ماكتوميناي".

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وأضاف "في أول أسبوعين مع الفريق، ركزت على الدفاع وعدم استقبال أهداف كثيرة، ونجحنا في ذلك. في مرحلة ما، وجدنا أننا بحاجة لخطة أثناء امتلاك الكرة لخلق فرص".

وأردف "في الوقت الراهن نحاول التوازن بين الأمرين".

وعن خليفته المنتظر في مقعد الرجل الأول بالنادي، علق رانجنيك "أعرف المدربين الذين تحدث معهم الفريق حتى الآن، كلهم من الطراز الكبير".

ويسعى فريق الشياطين الحمر لاستعادة الثقة بعد خسارته من أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا وتعادله مع ليستر سيتي في الدوري.

ويحتل يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري مبتعدا بـ22 نقطة عن جاره مانشستر سيتي المتصدر.

مانشستر يونايتد رونالدو
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