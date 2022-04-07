عمرو زكي: أخطأت أثناء الاحتراف.. ونصيحة لرؤساء الأندية المصرية

رد عمرو زكي نائب رئيس قطاع الناشئين في الزمالك ولاعب الأبيض ومنتخب مصر السابق على عدم نجاحه في الاحتراف بقميص ويجان الإنجليزي، ووجه نصيحة للأندية المصرية بخصوص الاحتراف.

عمرو زكي النادي :

واحترف عمرو زكي في ويجان الإنجليزي وسجل في بداية مشواره 10 أهداف لكنه لم يستمر ليعود مرة أخرى للزمالك.

وقال عمرو زكي عبر قناة المحور: "اعترف أنني أخطأت أثناء الاحتراف".

وأضاف "بعد مبارة زامبيا والتي سجلت خلالها هدفا مع منتخب مصر تعرضت للإصابة بمزق في الخلفية وطالبني طبيب المنتخب بألا أسافر لأنه من الممكن أن يكون لدي نزيف في العضلة وفضل بقائي في القاهرة، وأرسلوا خطابا رسميا للنادي والاتحاد".

وأكمل "النادي لم يصدق الأمر واعترض لأنه هو من يقرر عقب الكشف الطبي، ولذلك سافرت في اليوم الثالث، أجريت أشعة وغبت 21 يوما وغرمني النادي أسبوعين وقُلصت لأسبوع واحد".

وقدم مهاجم منتخب الزمالك نصيحة للأندية المصرية واللاعبين قائلا: "الإعارة مشروع فاشل لأن النادي من يستفيد، عندما يخرج اللاعب عن طريق البيع يشعر بالاستقرار".

وأوضح "عندما يحترف اللاعب في سن مبكر يفرق الأمر معه كثيرا، لأنه لم يصنع أموالا أو نجومية، ولذلك سيكون كل شيء يحققه في أوروبا ونجوميته هناك".

وواصل "أنصح بأن يكون هناك مرونة من رؤساء الأندية لمصلحة المنتخب وأن تكون أكبر من النادي، والمثال أن أكثر من أمضوا سنوات في الاحتراف لم يكونوا نجوما في الأهلي والزمالك وخرجوا في سن مبكر مثل هاني رمزي وأحمد حسن وأحمد المحمدي وعبد الظاهر السقا".