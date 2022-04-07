حكم مالي يدير مباراة المصري ونهضة بركان في ربع نهائي الكونفدرالية

الخميس، 07 أبريل 2022 - 21:15

كتب : FilGoal

المصري ضد نهضة بركان

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة المصري ونهضة بركان المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية للحكم المالي بوبو تراوري.

وذكرت الصفحة الرسمية للمصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأن الحكم المساعد سيكون من بوركينا فاسو، سيدو تاياما.

فيما سيكون المساعد الثاني من النيجر وهو مامادو جادو.

أخبار متعلقة
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات خالد الغندور.. ظهور 4 أجيال معركة ضارية داخل الملعب وخارجه.. سلافيا براج يصعق فينورد في الدقيقة 95 اتحاد الكرة يكشف سبب تواجد لجنة من وزارة الرياضة للتفتيش

أما الحكم الرابع فسيكون جان جاك ندالا من الكونغو الديمقراطية.

فيما سيتولى الجزائري مهدي عبيد مهمة حكم الفيديو بمعاونة مواطنه موكران جوراري.

وسبق للحكم المالي إدارة مباراة وحيدة للمصري من قبل كانت في دور المجموعات من الكونفدرالية سنة 2020 وفاز الفريق البورسعيدي حينها بثلاثة أهداف لهدفين على نوانزيبو الموريتاني.

ويستضيف المصري منافسه نهضة بركان في ملعب برج العرب في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية في الـ17 من شهر أبريل الجاري.

المصري نهضة بركان في الكونفدرالية
نرشح لكم
خبر في الجول – تعرف على حكمي مباراتي الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا وعودة الفيديو لقجع: زياش ومزراوي سينضمان لمنتخب المغرب قريبا.. وحمد الله يعاني من غرور مفرط الأهلي يطلب حضورا جماهيريا كاملا أمام الرجاء البيضاوي تحديد مواعيد مباريات الأهلي والمصري وبيراميدز في دوري الأبطال والكونفدرالية مصدر من كاف لـ في الجول: لم نرشح أي حكام للتواجد في كأس العالم.. وموعد الاختيار مدرب بترو أتليتكو لـ في الجول: حققنا المفاجأة بإقصاء الزمالك.. وسنقاتل لعبور صنداونز مصدر من كاف لـ في الجول: 4 اتحادات طلبت تأجيل تصفيات أمم إفريقيا.. وقرار مرتقب مدرب مازيمبي لـ في الجول: نريد حسم مواجهة بيراميدز من القاهرة.. لن تكون مباراة سهلة
أخر الأخبار
كرة يد - مروة عيد تصل للهدف رقم 600 في الدرجة الأولى الفرنسية مع نيس ساعة | رياضات أخرى
كرة يد - الزمالك يلاقي سبورتنج في نهائي كأس مصر ساعة | رياضات أخرى
دوري أبطال آسيا - التعاون يُسقط كريسبو في ظهوره الأول مع الدحيل.. وتعادل شباب الأهلي دبي 2 ساعة | آسيا
راديو كتالونيا: هالاند تواصل مع برشلونة 2 ساعة | الدوري الإسباني
تشافي: لم نظهر بمستوانا ضد فرانكفورت.. نريد تحويل كامب نو إلى قنبلة مثلما حدث ضدنا 2 ساعة | أوروبا
مورينيو: روما المرشح لنصف نهائي دوري المؤتمر... وإصابة مانشيني سببها العشب البلاستيكي 2 ساعة | أوروبا
الدوري الأوروبي – طرد قاتل.. وست هام يتعادل مع ليون 3 ساعة | أوروبا
دوري المؤتمر الأوروبي - صاروخ باييه ينصر مارسيليا.. ومورينيو يسقط أمام عقدته 3 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 2 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 3 انتهت قرعة كأس العالم 2022 - تعرف على كل المجموعات 4 وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة