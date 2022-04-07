حكم مالي يدير مباراة المصري ونهضة بركان في ربع نهائي الكونفدرالية

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة المصري ونهضة بركان المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية للحكم المالي بوبو تراوري.

وذكرت الصفحة الرسمية للمصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأن الحكم المساعد سيكون من بوركينا فاسو، سيدو تاياما.

فيما سيكون المساعد الثاني من النيجر وهو مامادو جادو.

أما الحكم الرابع فسيكون جان جاك ندالا من الكونغو الديمقراطية.

فيما سيتولى الجزائري مهدي عبيد مهمة حكم الفيديو بمعاونة مواطنه موكران جوراري.

وسبق للحكم المالي إدارة مباراة وحيدة للمصري من قبل كانت في دور المجموعات من الكونفدرالية سنة 2020 وفاز الفريق البورسعيدي حينها بثلاثة أهداف لهدفين على نوانزيبو الموريتاني.

ويستضيف المصري منافسه نهضة بركان في ملعب برج العرب في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية في الـ17 من شهر أبريل الجاري.