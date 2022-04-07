رودري: نعلم صعوبة المهمة لكننا نرغب في التتويج بالثلاثية

يدرك رودريجو لاعب وسط مانشستر سيتي صعوبة مهمة تحقيق البطولات الـ3 التي ينافس عليها فريقه حاليا، لكنه شدد على أن الفريق السماوي يسعى لتحقيق الثلاثية.

سيتي يتقدم على ليفربول بفارق نقطة في جدول الدوري الإنجليزي قبل مواجهتهما يوم الأحد، كما انتصر على أتليتكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف، قبل ملاقاته إيابا الأربعاء المقبل، ثم يواجه الريدز مجددا في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت التالي.

وقال رودري في تصريحات لموقع ناديه: "نحن في الجزء الحاسم من الموسم، علينا أن نظهر أفضل نسخة من أنفسنا".

وأضاف "نحن بحاجة لتقديم كل شيء في المباريات القليلة القادمة. أنت تقاتل لمدة سبعة أو ثمانية أشهر لمحاولة الوصول إلى النقطة التي وصلنا إليها الآن مع إمكانية المنافسة على 3 ألقاب".

وشدد الدولي الإسباني "نحن نستحق أن ننافس على كل البطولات ونريد الفوز بها جميعا".

وأكمل "نحن بحاجة للذهاب خطوة بخطوة والآن حان الوقت للتركيز على مباراة ليفربول".

ملعب واندا متروبوليتانو معقل أتليتكو مدريد سيكون شاهدا على اختبار صعب لرجال بيب جوارديولا أمام الروخيبلانكوس.

وأوضح رودري "نحن نعلم أن المهمة لم تنته بعد. نحن في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ونعلم جميعا مدى صعوبة الانتقال إلى الخطوة التالية".

وواصل "نحن نعرف الخصم الذي نواجهه، فالطريقة التي يلعبون بها صعبة للغاية".

واستمر "سنلعب بخطة هجومية كالمعتاد. لا يهم المكان الذي نلعب فيه وفي أي مرحلة نحن، سنلعب بالطريقة نفسها كما هو الحال دائما".

وأتم البالغ من العمر 25 عاما "لدينا أسلوب لعبنا الخاص وسنحاول الفوز في الإياب مرة أخرى".

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