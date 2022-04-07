دي بروين: نتيجة لقاء ليفربول لن تحسم لقب الدوري الإنجليزي

يؤمن كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي بأن نتيجة لقاء ليفربول المرتقب لن تحسم لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مشددا على أهمية المباراة.

سيتي متصدر الدوري سيستضيف ليفربول صاحب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة في قمة الجولة 31 من المسابقة يوم الأحد.

وقال دي بروين في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أن الجميع يتطلع إلى مباراة سيتي وليفربول".

وأضاف "كلاعب تريد الفوز بالمباريات والألقاب وإذا كنت تريد أن تفعل ذلك فأنت بحاجة للفوز بهذه المباريات الكبيرة".

وتابع النجم البلجيكي "ولكن إذا فزت على ليفربول أو تعادلت معه أو خسرت منه، فلا يزال هناك الكثير من المباريات في الموسم".

ويتبقى 8 جولات على نهاية موسم الدوري الإنجليزي.

وأكمل دي بروين "سنحاول أن نلعب مباراة جيدة ضد ليفربول وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وأردف "ستكون المهمة صعبة، جودة فريق ليفربول عالية، لذا سنحترم ذلك وسنعمل بجد".

واتم "نريد الفوز بالألقاب الثلاثة المتبقية هذا الموسم، هذه هي العقلية التي نلعب بها".

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