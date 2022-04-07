رومانو: تمت.. ليفربول ضم جوهرة فولام

الخميس، 07 أبريل 2022 - 16:02

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول X مانشستر سيتي

أتم نادي ليفربول صفقة ضم الإنجليزي الشاب فابيو كارفايو لاعب فولام، حسب فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس المتخصص في الانتقالات.

ابن الـ19 عاما كان على وشك الانتقال إلى ليفربول في يناير الماضي على أن يبقى معارا مع فولام حتى نهاية الموسم، لكن الصفقة لم تتم في الشتاء.

وبحسب رومانو يوم الخميس، فإن ليفربول أنهى الصفقة لصالحه بعدما عبر جوهرة فولام الكشف الطبي بنجاح.

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قيمة الصفقة ستكون 5 ملايين يورو بالإضافة إلى 2.7 مليون كإضافات.

ويمتد تعاقد كارفايو مع كتيبة يورجن كلوب إلى 2027.

ويلعب كارفايو في مركز لاعب الوسط المتقدم أو صانع الألعاب.

وسجل ابن الـ19 عاما 8 أهداف وصنع 7 آخرين في 31 مباراة لعبها مع الفريق.

وكان ليفربول قد حصل على لاعب الوسط الواعد هارفي إليوت من فولام أيضا.

يذكر أن ليفربول يتواجد في المركز الثاني للدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي قبل مواجهتهما الأحد المقبل.

ليفربول فولام فابيو كارفايو
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