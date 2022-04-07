بيراميدز يكشف موعد وحكام مواجهة مازيمبي.. وحكم فيديو

الخميس، 07 أبريل 2022 - 14:40

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بشأن موعد وحكام مباراة ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية أمام مازيمبي.

وكشف نادي بيراميدز عن إقامة المباراة في العاشرة من مساء يوم 17 من شهر أبريل الجاري على ملعب الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 24 من نفس الشهر في الكونغو.

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وشهدت قائمة الحكام التي كشف عنها بيراميدز وجود حكم تقنية الفيديو وهو ما يعني تأكد تطبيق تقنية VAR. (تفاصيل).

ويدير المباراة الحكم الموريتاني دحان بيدا ويعاونه الجزائري موكران جوراري المساعد الأول والجزائري عبد الحق إتشيالي المساعد الثاني والكاميروني نجوا بلاسي الحكم الرابع.

بينما المغربي عادل زوريق حكما للفيديو ويساعده مواطنه فتيحة جرمومي.

ويراقب المباراة، توكا جويش من إريتيريا، ومراقب الحكام، إينوك موليفي من جنوب أفريقيا، والمنسق العام مصطفى سالاوي من المغرب، والليبيري أهدي كوامي المنسق الأمني للقاء، والمصري الدكتور محمد سلطان لمراقبة تطبيق إجراءات فيروس كورونا.

الكونفدرالية بيراميدز مازيمبي
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