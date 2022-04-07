مصدر من كاف لـ في الجول: رفع توصية للمكتب التنفيذي بالموافقة على استخدام تقنية VAR من ربع النهائي

الخميس، 07 أبريل 2022 - 14:13

كتب : محمد عبد العظيم

الحكم محمد معروف - تقنية الفيديو - الزمالك - المقاولون العرب

رفعت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) توصية إلى المكتب التنفيذي بموافقتها لتطبيق تقنية الفيديو في ربع النهائي.

وتقام منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا يومي 15 و16 بينما الإياب يومي 22 و23 من أبريل الجاري.

أما الكونفدرالية فيقام لقاء الذهاب يوم 17 من أبريل الجاري ومباراة الإياب يوم 24 من الشهر نفسه.

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وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "شهد اجتماع لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي رفع توصية إلى المكتب التنفيذي ورئيس كاف بالموافقة على تطبيق تقنية الفيديو VAR في ربع نهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية".

وأضاف "من المقرر زيارة لجنة التفتيش لملاعب الأندية المتأهلة".

واختتم تصريحاته "تنتظر لجنة الحكام القرار النهائي من كاف قبل إعلان تطبيق تقنية الفيديو بشكل رسمي".

ويمثل الأهلي مصر في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا إذ يستضيف فريق الرجاء المغربي ذهابا ويحل ضيفا عليه في المغرب بمباراة الإياب.

أما في الكونفدرالية فيمثل فريقا المصري وبيراميدز، مصر في منافسات ربع النهائي.

ويلعب بيراميدز أمام فريق مازيمبي الكونغولي، بينما المصري يواجه نهضة بركان المغربي.

كاف تقنية فيديو VAR
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