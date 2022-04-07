منافس المصري - في الوقت القاتل.. نهضة بركان ينجو من فخ مولودية وجدة

نجح نهضة بركان في خطف الفوز من مولودية وجدة في الوقت القاتل ضمن مباريات دور الـ32 من كأس العرش المغربي.

وحول نهضة بركان تأخره بهدف إلى فوز قاتل بهدفين، وجاء هدف الفوز في الوقت القاتل قبل ثواني من اللجوء لركلات الترجيح.

وسجل مولودية وجدة هدفه الأول قبل لحظات من نهاية الشوط الأول، بينما تعادل الشرقي البحري مبكرا في الشوط الثاني.

وفي الشوط الإضافي الثاني نجح الشرقي البحري هدفا قاتلا في الدقيقة 119 ليتأهل إلى ثمن النهائي.

وأسفرت قرعة الكونفدرالية الإفريقية عن اصطدام نهضة بركان بفريق المصري البورسعيدي.

وتقام مباريات ربع نهائي الكونفدرالية ذهابا يوم 17 من أبريل الجاري بينما الإياب يوم 24 من الشهر نفسه.

ويلعب نهضة بركان في ثمن نهائي كأس العرش أمام دفاع الجديدي.

ويحتل نهضة بركان المركز الخامس في الدوري المغربي بـ 28 نقطة من 20 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن المركز الثالث.

أما مولودية وجدة ففي المركز الرابع عشر بالدوري المغربي برصيد 21 نقطة.