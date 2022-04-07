منافس الأهلي - أحداد ينقذ الرجاء في الأشواط الإضافية ببطولة الكأس
الخميس، 07 أبريل 2022 - 11:47
كتب : FilGoal
أنقذ حميد أحداد مهاجم الرجاء المغربي فريقه في دور الـ32 من كأس العرش المغربي بفوز صعب على شباب قصبة تادلة أحد أندية الدرجة الثالثة.
وسجل أحداد هدف الرجاء الوحيد في الدقيقة 110 خلال أحداث الشوط الإضافي الثاني.
وتأهل الرجاء لملاقاة فريق رجاء بني ملال في دور ثمن النهائي.
وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن اصطدام الرجاء بفريق الأهلي المصري.
ويحل الرجاء ضيفا على الأهلي في القاهرة أحد يومي 15 أو 16 أبريل الجاري.
يبنما يستضيف الرجاء مباراة الإياب والمقرر لها أحد يومي 22 أو 23 من شهر أبريل.
وكان الفريقان قد التقيا في منافسة النسخة الأخيرة من بطولة السوبر الإفريقي.
وتوج وقتها الأهلي المصري باللقب بعد الفوز بركلات الترجيح.
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