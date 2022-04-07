رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسائل نارية لبعض لاعبي الفريق، مؤكدا أنهم تهربوا من المشاركة في مباراة بيراميدز.

وفاز الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ11 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى في فيديو عبر القناة الخاصة به بموقع يوتيوب: "أقول لجمهور الزمالك أما أن تتحمل هذا الموسم أو سيدخل النادي في مشاكل لمدة 100 عام".

وأضاف "اللجنة السابقة افتعلت فتنة في الفريق، لاعب كان يحصل على 750 ألف جنيه وفجأة وجد في يده 22 مليون جنيه ونصف والآن يقول لن أتدرب مع الفريق".

وأكمل "ولاعب آخر مر على كل أندية مصر وطلب العودة للزمالك والآن يقول لن ألعب أنا مصاب، وأقول لهذا الثنائي (سيتم تربيتكم)".

وواصل "هذا الثنائي يسرب الأخبار وكل ما يتم تسريبه من أخبار كذب".

وتعجب قائلا: "كيف يحب اللاعبون بعضهم البعض في الفريق وهناك لاعب يحصل على 22 مليون ولاعب آخر يحصل على مليون، يجب أن يعود العدل من جديد للفريق".

وتابع "عقود اللاعبين التي أبرمتها اللجنة السابقة تعد فضحية ولا بها عدل".

وضرب المثل قائلا: "جمهور الزمالك لا يوجد له عزيز، هل كان للجمهور عزيز أكثر من طارق حامد وبنشرقي، والآن انقلبوا عليهم بسبب ما فعلوه".

واستمر في تصريحاته "حتى إذا لم نحصل على أي بطولة هذا الموسم يكفي الفرحة من الفرق الأخرى في النادي".

ولجمهور الزمالك وجه رسالة قائلا: "نحن الآن في مفترق طرق، أما أن تعتدل الأمور في النادي وأما أن تستمر الأزمات".

وأشار "الزمالك حقق الدوري الموسم الماضي لأن كان هناك عدل بين اللاعبين وبعد الفوز بالدوري ميزان العدل تغير بتعديل وتجديد عقود بعض اللاعبين".

واستطرد "أقول لهؤلاء اللاعبين الثلاثة الذين يطالبون بالحصول على الأموال وهم حققوا أسوأ نتيجة في تاريخ الزمالك في مجموعات إفريقيا، الجمهور والجمعية العمومية لن تتركني".

وعاد للحديث عن اللاعبين الذي تحدث عنهم في البداية قائلا: "لأول مرة في تاريخ الزمالك لا تستطيع الفوز في مباراة واحدة بمجموعات إفريقيا وتطالب بالحصول على أموال (سوف أعيد تربيتكم)".

العروض للاعبي الزمالك

وتطرق للحديث عن عروض الأندية للاعبي الزمالك قائلا: "أقول لأندية السعودية من فضلكم أتركوا العلاقات المصرية السعودية في أفضل حالة واتركوا لاعبي الزمالك، وأمامكم لاعبي الأهلي وبيراميدز وفيوتشر".

ومجددا شدد مرتضى منصور: "سوف أفضح كل لاعب في الزمالك تمارض وتمرد أمام مصر كلها".

وأفصح "اليوم سنوقع عقد الرعاية وعقد البث التليفزيوني وعقد قناة النادي، العقود الآن يتم مراجعتها من قبل الشركة الراعية وبعدما سيتم التوقيع الرسمي".

واستطرد "لديك فرصة للفوز بالدوري وتأتي قبل مباراة مهمة ضد بيراميدز وتتمارض وتطالب بالحصول على الأموال، كيف تفعل ذلك وإذا وافقت على طلباتك الجمهور سيهاجمني بشدة".

وأتم تصريحاته "الزمالك به أموال ولكن للاعبين الرجال الذين يسعدون الجمهور".