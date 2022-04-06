في سهرة رمضانية رائعة.. الزمالك يحول تأخره إلى فوز بثلاثية أمام بيراميدز

حول الزمالك تأخره أمام بيراميدز إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في سهرة رمضانية رائعة.

وحقق الزمالك فوزه الثالث على التوالي بعد التغلب على بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة 11 على استاد الدفاع الجوي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني من 12 مباراة متفوقا على بيراميدز صاحب الـ26 نقطة وبنفس عدد المباريات.

وافتتح الزمالك التسجيل مبكرا عن طريق أشرف بنشرقي قبل أن يعادل علي جبر النتيجة، وتقدم فخري لاكاي للأزرق قبل أن يتعادل عمر السعيد مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح الزمالك في خطف هدف الفوز عن طريق إمام عاشور.

تشكيل الزمالك - عمر السعيد يقود الهجوم أمام بيراميدز.. طارق حامد أساسي#في_الدوري pic.twitter.com/qFbhw88eKx — FilGoal (@FilGoal) April 6, 2022

وصف المباراة

بدأ الشوط الأول سريعا دون حاجة لمرحلة جس النبض من الفريقين وباغت إبراهيما توريه دفاعات الزمالك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية.

واصطدمت تسديدة توريه في محمود علاء قبل أن يخرج عبد الله السعيد الكرة لعلاج مدافع الزمالك.

ومع أول رد فعل للاعبي الزمالك نجح أشرف بنشرقي في افتتاح أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة بعد عرضية أرضية من عمر السعيد من الجانب الأيسر اصطدمت بأحد مدافعي بيراميدز قبل أن تصل لبنشرقي داخل منطقة الجزاء ويحولها رائعة على يسار شريف إكرامي.

وكاد بنشرقي أن يسجل ثاني أهدافه في الدقيقة الثامنة بتسديدة قوية ولكن تألق شريف إكرامي وحولها إلى ركنية.

ورد عبد الله السعيد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة ولكن تألق محمد أبو جبل.

ونجح علي جبر في الدقيقة 12 من تسجيل هدف التعادل برأسية حولها على يسار أبو جبل بعد عرضية عبد الله السعيد من ركلة ركنية.

وكاد محمد حمدي أن يتقدم لبيراميدز بهدف جديد في الدقيقة 16 بتسديدة قوية ولكن حولها أبو جبل إلى ركنية.

وهدأ اللقاء في الربع ساعة الثانية من الشوط الأول بعد التعادل مع سيطرة من بيراميدز على الكرة.

وتألق أبو جبل في الدقيقة 33 وتصدى لتسديدة إبراهيم عادل.

ونجح الفاجري لاكاي في تسجيل هدف التقدم لفريق بيراميدز في الدقيقة 34 بعد استقبال عرضية إبراهيم عادل وحولها بتسديدة أرضية داخل الشباك.

وتألق شريف إكرامي لتسديدة صاروخية في الدقيقة 45 لإمام عاشور وتحولت إلى ركلة ركنية.

وفي نفس الدقيقة نجح عمر السعيد في تحويل عرضية رائعة من إمام عاشور من الجانب الأيمن إلى هدف على يمين شريف إكرامي لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

باغت إبراهيم عادل دفاعات الزمالك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 46 ولكن بعيدة أعلى المرمى.

واستغل إمام عاشور تمريرة بنشرقي الرائعة ليسدد صاروخية في الدقيقة 53 داخل شباك بيراميدز ليتقدم للزمالك من جديد بهدف ثالث.

وتوقف اللقاء في الدقيقة 60 لعلاج حمزة المثلوثي من الزمالك وإبراهيم عادل من بيراميدز.

وأجرى جوسفالدو فيريرا أولى تبديلات الزمالك في الدقيقة 64 بخروج المثلوثي ونزول محمد عبد الغني بدلا منه.

ودفع الزمالك بحازم إمام في الدقيقة 70 بدلا من محمد عبد الشافي ليلعب في الجبهة اليسرى.

وأجرى إيهاب جلال تبديلين هجوميين بنزول إريك تراوري وفخر الدين بن يوسف بدلا من توريه ومحمد حمدي.

وسيطر بيراميدز على الكرة في محاولة للتعادل مع تراجع الزمالك للدفاع.

ولم تشهد أخر ربع ساعة هجمة حقيقية على المرميين مع محاولات من بيراميدز لكن دون خطورة على مرمى أبو جبل.

وتلقى محمود الونش بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 93 ليتعرض للطرد.

ورفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بينما هبط بيراميدز ثالثا بـ 26 نقطة بعد لعب كل منهما 12 مباراة.

ويحل الزمالك ضيفا على مصر للمقاصة مساء السبت، بينما يستضيف بيراميدز فريق غزل المحلة ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري.