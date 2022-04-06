تقرير: تمت.. تين هاج يتفوق على بوكيتينو ويدرب مانشستر يونايتد

تفوق إريك تين هاج على نظيره ماوريسيو بوكيتينو وأتم الاتفاق على تدريبه لمانشستر يونايتد بداية من الموسم المقبل.

وحسبما ذكرت شبكة "إي إس بي أن" الأمريكية في تقرير لها اليوم الأربعاء فإن الصعوبات التي واجهها بوكيتينو في سان جيرمان مع تمسك النادي الفرنسي بالحصول على قيمة الشرط الجزائي البالغة 15 مليون جنيه إسترليني رجحتا كفة تين هاج.

وأشارت الشبكة إلى أن بوكيتينو كان بالفعل المرشح الأبرز لتولي المسؤولية خلفا لأولي جونار سولشاير لكن السببين المذكورين سلفا جعلاه يبتعد عن مسرح الأحلام.

وأوضح التقرير أن يونايتد سيدفع لأياكس مليون و700 ألف جنيه إسترليني فقط ليحصل على خدمات تين هاج.

ويعد ريني مولينستين مساعد السير أليكس فيرجسون السابق في الفترة من 2007 لـ2013 هو الأبرز ليكون مساعد تين هاج في يونايتد.

وأكد التقرير أن إدارة يونايتد سوف تعد قائمة مختصرة باللاعبين ليقدمها للمدرب الجديد بالإضافة لأن المدير الفني الهولندي نفسه سيعد قائمة محددة من أهدافه ليتم العمل عليها تمهيدا للموسم الجديد.