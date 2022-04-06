تشكيل بيراميدز - توريه أساسي أمام الزمالك.. ولاكاي يقود الهجوم
الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 20:38
كتب : FilGoal
أعلن فريق بيراميدز بقيادة إيهاب جلال التشكيل الأساسي لمواجهة الزمالك وشهد تواجد إبراهيما توريه في خط الوسط.
بينما يقود الفاجري لاكاي وإبراهيم عادل الهجوم.
ويستضيف بيراميدز فريق الزمالك في التاسعة والنصف مساء ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري المصري.
وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
الدفاع: أحمد فتحي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي
الوسط: وليد الكرتي - إبراهيما توريه - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل
الهجوم: الفاجري لاكاي
ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 26 نقطة بينما يأتي الزمالك ثالثا بـ 25 نقطة ولعب كل منهما 11 مباراة.
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