ماني: إسقاط بنفيكا سيساعدنا في الاستعداد لمواجهة سيتي

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 17:59

كتب : FilGoal

ساديو مانيه وروبن دياز وكيفن ديبورين - ليفربول مانشستر سيتي

يؤمن ساديو ماني مهاجم ليفربول بأن الفوز الثمين الذي حققه فريقه على بنفيكا في دوري أبطال أوروبا سيساعد الريدز كثيرا في الاستعداد للقاء المرتقب ضد مانشستر سيتي الأحد المقبل.

وفاز ليفربول على بنفيكا في ملعب النور بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل المواجهة المرتقبة ضد سيتي في قمة الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وقال ماني في تصريحات نشرها موقه ناديه: "كما أقول دائما، فوز الفريق أهم من تسجيلي الأهداف".

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وأضاف السنغالي "لقد سجلت هدفا في شباك بنفيكا، وأنا سعيد به، ولكن الأهم هو أننا سجلنا ثلاثة أهداف".

وأكمل "نتطلع إلى إنجاز المهمة في مباراة الإياب بملعب أنفيلد".

وأتم "إنها بداية رائعة لهذا الأسبوع المرتقب، لا يمكننا أن نتمنى أفضل من ذلك، هذه النتيجة الجيدة ستساعدنا في الاستعداد للمباراة القادمة أمام مانشستر سيتي".

مباراة الأحد سترسم ملامح لقب المسابقة إلى حد كبير في ظل تصدر مانشستر سيتي للجدول بفارق نقطة عن ليفربول، قبل 8 جولات من نهاية الموسم.

وسيحل بنفيكا ضيفا على ليفربول الأربعاء بعد المقبل في ملعب أنفيلد لمواجهته في لقاء الإياب.

افتتح إبراهيما كوناتي أهداف المباراة لليفربول في الدقيقة 17 برأسية.

وسجل ساديو ماني الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 35 بتسديدة سهلة في المرمى الذي كان خالي من حارسه.

وقلص داروين نونيز النتيجة بهدف أول لبنفيكا في الدقيقة 48 بتسديدةى من داخل منطقة الجزاء.

وأتم لويس دياز ثلاثية ليفربول بهدف جميل في الدقيقة 88 بعد مراوغته للحارس ببراعة.

ويحتاج ليفربول في الإياب إلى التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو حتى الهزيمة بفارق هدف ليضمن تأهله لنصف نهائي دوري أبطل أوروبا.

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