كلوب يعلنها: لن نقترب من صفقة هالاند لهذا السبب

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عدم دخول ناديه في الصراع على الفوز بخدمات إيرلنج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند.

إيرلينج هالاند النادي : بوروسيا دورتموند ليفربول

هالاند أحد أبرز الأسماء التي يتهافت عليها أكبر أندية العالم حاليا، إذ يحظى باهتمام ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وقال كلوب لجريدة بيلد: "لن نقترب من صفقة هالاند، فالأرقام التي يتم ذكرها جنونية".

وأضاف "لا علاقة لنا بهذه الأرقام، لا توجد فرصة لليفربول".

وشدد "بصراحة لا أريد الدخول في هذا السباق، ما يحدث في هذه الصفقة ليس ممتعا على الإطلاق".

ولم يقرر صاحب الـ 21 عاما مستقبله بعد، لكن لديه شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو سيتم تفعيله بداية من الصيف المقبل وفقا للتقارير.

أحدث التقارير أوضحت أن مهاجم دورتموند رفض عرضا من مانشستر سيتي للحصول على خدماته خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وحسبما نشرت "تليجراف" فإن المهاجم النرويجي رفض عرض مانشستر سيتي المبدئي بأجر يصل إلى 28 مليون يورو سنويا.

ونوهت الصحيفة بأن مانشستر سيتي لا يخطط للاستسلام، وقررو المراهنة بكل شيء على هداف دورتموند.

كما يحظى هالاند بإهتمام بالغ من إدارة برشلونة وتضعه على رأس القائمة المطلوبة لدعم الهجوم في الموسم المقبل، ليكون حجر أساس مشروع تشافي هيرنانديز مدرب الفريق المقبل.

video:1

الإدارة الكتالونية بقيادة خوان لابورتا تعمل على صفقة هالاند منذ مدة طويلة، وحسب التقارير فإن رغبة اللاعب في اللعب لبرشلونة موجودة بالفعل ولكن العائق سيكون ماديا بسبب الأزمة التي يمر بها النادي والتي يحاول التخلص من بعض اللاعبين لحلها حاليا.

وفي الوقت ذاته، يعد هالاند أحد الأهداف الرئيسية لريال مدريد خلال الصيف المقبل بجانب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشارك هالاند خلال الموسم الحالي بقميص بوروسيا دورتموند في 23 مباراة سجل خلالها 23 هدفا وصنع 6 آخرين.