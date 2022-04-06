رومان سايس: رمضان يحسن معرفتنا بالإسلام.. وافتقد عادات العيد

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 15:18

كتب : FilGoal

رومان سايس - ولفرهامبتون

تحدث رومان سايس لاعب منتخب المغرب وولفرهامبتون عن أهمية شهر رمضان بالنسبة له وعاداته التي يفعلها خلاله وخلال فترة العيد.

رومان سايس

النادي : ولفرهامبتون

ولفرهامبتون

وقال سايس في حوار مع شبكة سكاي سبورتس: "رمضان شهر مهم لي، أقضي خلاله وقت لطيف مع عائلتي ثم تحسين إيمانك ومعرفتك بالإسلام".

وتابع "التنوع الحالي في الطعام وتوفير الطعام الحلال يعني الكثير بالنسبة لي وللاعبين المسلمين الآخرين لأننا أصبحنا نعرف أنه يمكن أن يكون لدينا نوع مختلف من الطعام والآن نتدرب بشكل متأخر قليلا لأنه في السابق فاتتنا بعض الصلوات، لذلك من الجيد وجود غرفة للصلاة هنا".

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وتحدث سايس عن التحديات الأكبر أثناء الصيام قائلا:"ربما المشروبات لأننا نقضي وقتا طويلا على أرض الملعب بدون ثم في صالة الألعاب نعمل بجد بدون أن نشرب نهائيا، لذلك اعتقد أنه الشراب بالنسبة لي ولكن قد يختلف كل لاعب عن الآخر، أسهل شيء يمكن فعله هو عدم التفكير في الأمر حتى لو كان صعبا في بعض الأحيان".

وتابع "مجرد التساؤل عن سبب صيامنا شهر رمضان في ديننا يكون من الجيد التحدث عنه ويمكننا أن نتعلم الكثير من بعضنا البعض، يمكن أن ترى على سبيل المثال أهمية الطعام والشراب ويمكن حتى تعليم أطفالك، يمكنك أن ترانا لا نأكل أو نشرب ولكن من اصعب تخيل الأشخاض الذين يكافحون من أجل تناول الطعام كل يوم".

وأضاف "افتقد العيد كثيرا لأننا نتدرب في معظم الوقت ولكن عادة ما يكون مدرب يوم عادي جيد، أذهب إلى المسجد في الصباح وأتناول الطعام وأعطي الهدايا للأطفال، هذا ما نفعله في العادة ولكن هنا الوضع أصبح مختلفا، نحاول أن نحظى بيوم جميل عندما أعود من التدريبات فقط على سبيل المثال".

رومان سايس شهر رمضان
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