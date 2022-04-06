فينجر: تجديد عقد صلاح سيحل مشكلة ويخلق أخرى في ليفربول

أوضح أرسين فينجر المدير الفني السابق لـ أرسنال الإنجليزي رأيه بخصوص مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح المتعثرة مع ليفربول.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023 ولا تزال مفاوضات التجديد بين الطرفين معلقة.

وقال فينجر في تصريحات عبر بي إن سبورتس: "تجديد صلاح مع ليفربول يخلق مشكلة ويحل مشكلة آخرى".

وأضاف "عليك أن تبذل قصارى جهدك لإبقاء هذا اللاعب مع العلم بأن اللاعبين الآخرين ليسوا بعيدين عنه، ولكن لم يعد هناك ما يكفي من المال لإرضائه لأنك أنفقت الكثير على صلاح".

وتابع "لقد قضى صلاح موسما استثنائيا منذ بدايته، إنه يستحق عقده".

وأتم "الشيء الوحيد هو أنه بمجرد بلوغهم الثلاثين من العمر، يتعلق الأمر بالمدة التي تجدد لها، لأنك تعلم أن أفضل الأجور قد تجاوزت ذروتها بالفعل".

انفراجة قريبة

كشفت صحيفة "ميرور" منذ أيام عن أن صلاح قد تنازل عن متطلابته فيما يخص الأجوار للحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وبالتالي، سيوقع صلاح على عقدا يبقيه في ليفربول لمدة ثلاث أو أربع سنوات جديدة ليستمر مع الريدز حتى 2025 على أقل تقدير.

وشارك صلاح في 37 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 28 هدفا وصنع 10 آخرين.

ويلعب صلاح في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017، حيث فاز معه بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي في 2019-2020.

يذكر أن صلاح حقق الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز بنظام 20 فريقا، حين سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018.