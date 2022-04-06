فينجر: تجديد عقد صلاح سيحل مشكلة ويخلق أخرى في ليفربول

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 12:12

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - محمد صلاح - بنفيكا وليفربول

أوضح أرسين فينجر المدير الفني السابق لـ أرسنال الإنجليزي رأيه بخصوص مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح المتعثرة مع ليفربول.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023 ولا تزال مفاوضات التجديد بين الطرفين معلقة.

وقال فينجر في تصريحات عبر بي إن سبورتس: "تجديد صلاح مع ليفربول يخلق مشكلة ويحل مشكلة آخرى".

أخبار متعلقة
كلوب عن صلاح: يمر بفترة صعبة.. يحتاج للوقت للاستقرار فرصتان مهدرتان ومحاولات مستمرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام بنفيكا رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام بنفيكا تشكيل دوري الأبطال – صلاح وماني ودياز أساسيون مع ليفربول ضد بنفيكا

وأضاف "عليك أن تبذل قصارى جهدك لإبقاء هذا اللاعب مع العلم بأن اللاعبين الآخرين ليسوا بعيدين عنه، ولكن لم يعد هناك ما يكفي من المال لإرضائه لأنك أنفقت الكثير على صلاح".

وتابع "لقد قضى صلاح موسما استثنائيا منذ بدايته، إنه يستحق عقده".

وأتم "الشيء الوحيد هو أنه بمجرد بلوغهم الثلاثين من العمر، يتعلق الأمر بالمدة التي تجدد لها، لأنك تعلم أن أفضل الأجور قد تجاوزت ذروتها بالفعل".

انفراجة قريبة

كشفت صحيفة "ميرور" منذ أيام عن أن صلاح قد تنازل عن متطلابته فيما يخص الأجوار للحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وبالتالي، سيوقع صلاح على عقدا يبقيه في ليفربول لمدة ثلاث أو أربع سنوات جديدة ليستمر مع الريدز حتى 2025 على أقل تقدير.

وشارك صلاح في 37 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 28 هدفا وصنع 10 آخرين.

ويلعب صلاح في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017، حيث فاز معه بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي في 2019-2020.

يذكر أن صلاح حقق الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز بنظام 20 فريقا، حين سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أشرف صبحي: صلاح يتجه للبقاء في ليفربول أرتيتا: حان الوقت لقبول الانتقادات.. هذا الأداء لم يكن جيدا أسطورتهم يقسو عليهم.. أرسنال يسقط أمام كريستال بالاس بثلاثية مواجهة نارية بين أرسنال وتوتنام.. رابطة الدوري الإنجليزي تحدد موعد مؤجلات مايو انتهت في إنجلترا - كريستال بالاس (3)-(0) أرسنال.. سقوط كبير للمدفعجية تشكيل أرسنال - عودة رامسديل وتافاريس.. والنني على مقاعد البدلاء أمام كريستال بالاس كلوب يكشف جديد موقف عقد محمد صلاح مع ليفربول توتنام يستعد للإعلان عن تعيين يايا توريه مدربا في النادي
أخر الأخبار
فينجر: تجديد عقد صلاح سيحل مشكلة ويخلق أخرى في ليفربول 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عصام عبد الفتاح لـ في الجول: لا تغيير في طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز 54 دقيقة | الدوري المصري
كومان يعود لتدريب منتخب هولندا بعد كأس العالم ساعة | أوروبا
انتظارا لحسم مصير شكوى السنغال.. كيروش يسافر في إجازة إلى البرتغال ساعة | منتخب مصر
برشلونة يعلن إصابة جديدة لـ ديباي ساعة | الدوري الإسباني
مباراة غيرت مسيرتي - عندما تخلص شريف عبد الفضيل من الضغط في شباك طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
أنشيلوتي يقود ريال مدريد أمام تشيلسي بعد سلبية مسحته ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائمة برشلونة - تواجد ديمبيلي وأوباميانج.. وغياب ديباي عن مواجهة فرانكفورت ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 3 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 4 انتهت قرعة كأس العالم 2022 - تعرف على كل المجموعات