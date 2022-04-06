برشلونة يعلن إصابة جديدة لـ ديباي

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 11:07

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي يحتفل بهدف برشلونة أمام إلتشي

أعلن برشلونة في بيان رسمي عن إصاب ممفيس ديباي لاعب الفريق باجهاد في أوتار ركبته اليسرى.

ممفيس ديباي

النادي : برشلونة

برشلونة

وأشار النادي في بيانه إلى أن اللاعب الهولندي سيغيب عن الفريق خلال الفترة المقبلة وسيكون متاحا مرة أخرى للمشاركة حسب سرعة تعافيه.

ويستعد برشلونة لمواجهة إينتراخت فرانكفورت في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي غدا الخميس على ملعب الأخير.

أخبار متعلقة
مباراة غيرت مسيرتي - عندما تخلص شريف عبد الفضيل من الضغط في شباك طلائع الجيش أنشيلوتي يقود ريال مدريد أمام تشيلسي بعد سلبية مسحته استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات أحمد عيد.. الثعلب الصغير في القائمة قائمة برشلونة - تواجد ديمبيلي وأوباميانج.. وغياب ديباي عن مواجهة فرانكفورت

وأعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن قائمة الفريق التي ستتجه إلى ألمانيا لخوض المباراة والتي خلت من وجود ديباي الذي تعرض للإصابة. (طالع القائمة بالكامل)

وتعد تلك هي الإصابة الثانية في أوتار الركبة لديباي خلال الموسم الحالي والثالثة ككل بعد أن أصيب في وتر أكيليس والذي أبعده لمدرة شهر عن الملاعب.

وشارك ديباي منذ بداية الموسم مع برشلونة في 30 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 10 أهداف وصناعة 2 آخرين.

ممفيس ديباي برشلونة
نرشح لكم
رونالدينيو: بيدري سيمثل حقبة جديدة لـ برشلونة بنزيمة: انضمام مبابي سيجعلنا نسجل ضعف عدد الأهداف.. وهذا ما علمته لـ فينيسيوس بنزيمة: صيام رمضان جزء من ديني ويشعرني بالرضا.. ولا يؤثر على تدريباتي سبورت: برشلونة في المغرب من أجل التفاوض مع ديمبيلي.. وموقف صفقة رافينيا برشلونة يضع خطة التعاقد مع ليفاندوفيسكي تشافي: برشلونة سيقاتل للفوز بـ الدوري الإسباني حتى يصبح الأمر مستحيلا حسابيا بيدري: الهدف يشبه هدفي في جالاتا سراي.. كلما رأيت قدما أواصل الاختراق ساحر جديد في برشلونة.. بيدري يسقط إشبيلية ويشعل صراع المركز الثاني
أخر الأخبار
كومان يعود لتدريب منتخب هولندا بعد كأس العالم 2 دقيقة | أوروبا
انتظارا لحسم مصير شكوى السنغال.. كيروش يسافر في إجازة إلى البرتغال 10 دقيقة | منتخب مصر
برشلونة يعلن إصابة جديدة لـ ديباي 26 دقيقة | الدوري الإسباني
مباراة غيرت مسيرتي - عندما تخلص شريف عبد الفضيل من الضغط في شباك طلائع الجيش 33 دقيقة | الدوري المصري
أنشيلوتي يقود ريال مدريد أمام تشيلسي بعد سلبية مسحته 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قائمة برشلونة - تواجد ديمبيلي وأوباميانج.. وغياب ديباي عن مواجهة فرانكفورت 51 دقيقة | أوروبا
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات أحمد عيد.. الثعلب الصغير في القائمة ساعة | الأفضل في تاريخ مصر
المدير التنفيذي لـ الأهلي: نسعى لحضور أكبر عدد من الجماهير أمام الرجاء.. وموقف تقنية الفيديو ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 3 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 4 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع