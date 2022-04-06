برشلونة يعلن إصابة جديدة لـ ديباي

أعلن برشلونة في بيان رسمي عن إصاب ممفيس ديباي لاعب الفريق باجهاد في أوتار ركبته اليسرى.

ممفيس ديباي النادي : برشلونة برشلونة

وأشار النادي في بيانه إلى أن اللاعب الهولندي سيغيب عن الفريق خلال الفترة المقبلة وسيكون متاحا مرة أخرى للمشاركة حسب سرعة تعافيه.

ويستعد برشلونة لمواجهة إينتراخت فرانكفورت في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي غدا الخميس على ملعب الأخير.

وأعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن قائمة الفريق التي ستتجه إلى ألمانيا لخوض المباراة والتي خلت من وجود ديباي الذي تعرض للإصابة. (طالع القائمة بالكامل)

وتعد تلك هي الإصابة الثانية في أوتار الركبة لديباي خلال الموسم الحالي والثالثة ككل بعد أن أصيب في وتر أكيليس والذي أبعده لمدرة شهر عن الملاعب.

وشارك ديباي منذ بداية الموسم مع برشلونة في 30 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 10 أهداف وصناعة 2 آخرين.