قائمة برشلونة - تواجد ديمبيلي وأوباميانج.. وغياب ديباي عن مواجهة فرانكفورت

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 10:42

كتب : FilGoal

احتفالات برشلونة

أعلن برشلونة قائمته لمواجهة آينتراخت فرانكفورت في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي والمقرر إقامته غدا الخميس.

وشهدت القائمة غياب ممفيس ديباي بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

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حراسة المرمى: تير شتيجن - نيتو - أرناو تيناس

خط الدفاع: جيرارد بيكيه - رونالد أراخو - جوردي ألبا - كليمون لينجليه - إريك جارسيا - أوسكار مينجويزا - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: بيدري - جافي - نيكو جونزاليس - فرانك دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - ريكي بوتش

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - فيران توريس - بيير إيمريك أوباميانج - مارتن برايثويت - أداما تراوري

وتقام مباراة الإياب الخميس المقبل على ملعب كامب نو في إسبانيا.

ويلعب الفائز من المواجهة مع الفائز من وست هام يونايتد الإنجليزي وليون الفرنسي في نصف النهائي.

برشلونة إينتراخت فرانكفورت الدوري الأوروبي
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