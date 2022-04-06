قائمة برشلونة - تواجد ديمبيلي وأوباميانج.. وغياب ديباي عن مواجهة فرانكفورت
الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 10:42
كتب : FilGoal
أعلن برشلونة قائمته لمواجهة آينتراخت فرانكفورت في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي والمقرر إقامته غدا الخميس.
وشهدت القائمة غياب ممفيس ديباي بسبب الإصابة.
وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: تير شتيجن - نيتو - أرناو تيناس
خط الدفاع: جيرارد بيكيه - رونالد أراخو - جوردي ألبا - كليمون لينجليه - إريك جارسيا - أوسكار مينجويزا - أليخاندرو بالدي
خط الوسط: بيدري - جافي - نيكو جونزاليس - فرانك دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - ريكي بوتش
خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - فيران توريس - بيير إيمريك أوباميانج - مارتن برايثويت - أداما تراوري
وتقام مباراة الإياب الخميس المقبل على ملعب كامب نو في إسبانيا.
ويلعب الفائز من المواجهة مع الفائز من وست هام يونايتد الإنجليزي وليون الفرنسي في نصف النهائي.
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