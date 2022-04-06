المدير التنفيذي لـ الأهلي: نسعى لحضور أكبر عدد من الجماهير أمام الرجاء.. وموقف تقنية الفيديو

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 10:15

كتب : FilGoal

هدف حسين الشحات مع الأهلي أمام الهلال

شدد سعد شلبي المدير التنفيذي لـ الأهلي على أن النادي بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحضور أكبر عدد ممكن من الجماهير لمباراة الرجاء المغربي.

وأوقعت القرعة الأهلي في مواجهة الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال سعد شلبي في تصريحات لقناة صدى البلد عن ملعب مباراة الأهلي ضد الرجاء "ملعب الأهلي الرسمي هو السلام وهناك تعاون تام من الشركة المالكة لحقوق الأهلي وحدث ذلك في دور المجموعات عندما لعبنا في استاد القاهرة بعد استضافة نادي المريخ. هناك تعاقدات ونحن ملتزمون بها".

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وأضاف "نتخذ كل الإجراءات التي تضمن حضور أكبر عدد من الجماهير في ظل القواعد الموضوعة من الاتحاد الإفريقي أو من السلطات المصرية".

وتابع "بمجرد إعلان نتائج القرعة، بدأنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاون مع السلطات المصرية. ورأينا امتلاء استاد القاهرة عن آخره ضد السنغال".

وواصل "لدينا الإمكانيات اللازمة ومتأكدين تماما من أن مصر ستقدم لنا كل أشكال الدعم لحضور أكبر عدد ممكن من الجماهير لو سمحت الظروف".

وأتم "نأمل استجابة الاتحاد الإفريقي بتواجد تقنية الفيديو في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ليضمن عدالة كاملة ومطلقة للجميع".

ويدافع الأهلي عن لقبه الذي حققه في العامين الماضيين سعيا في تحقيق اللقب الـ11 في تاريخه لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي مع الاتحاد السكندري اليوم الأربعاء ضمن مباريات الأسبوع 12 من الدوري المصري.

الأهلي الرجاء دوري أبطال إفريقيا
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