مدرب بترو أتليتكو لـ في الجول: حققنا المفاجأة بإقصاء الزمالك.. وسنقاتل لعبور صنداونز

شدد ألكسندر سانتوس المدير الفني لفريق بترو أتليتكو الانجولي على أنه فخور بما قدمه فريقه في البطولة حتى الآن، مشيرا إلى أنه سيقاتل من أجل الوصول لنصف النهائي.

وأوقعت القرعة بترو أتليتكو في مواجهة صنداونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال ألكسندر سانتوس لـ FilGoal.com: "القرعة متساوية بين الجميع، عندما تصل لهذا الدور فيصبح الأمر صعبا وجميع الفرق تكون قوية. كان أمامنا أن نلعب ضد الترجي التونسي أو صنداونز أو الرجاء المغربي لذلك أي فريق منهم سيكون صعب المواجهة، لدينا رغبة واضحة وهى التأهل للدور المقبل".

وأضاف "نحن فخورون بما قدمناه في البطولة وتجاوزنا لدور المجموعات ضد فرق كبيرة وحققنا مفاجأة بإخراج الزمالك من البطولة والتأهل مع الوداد".

وواصل "علينا الآن مواجهة صنداونز وهو أحد أكبر الفرق في افريقيا، جمع 16 نفطة في المجموعات وهو أمر ليس سهلا. إنه فريق متكامل وقوي للغاية ولديهم العديد من الحلول ويستطيعون تسجيل أهدافت كثيرة وفي نفس الوقت يستقبلون عدد قليل من الأهداف وهذا دليل أنهم يدافعون بشكل جيد".

وتابع "نخوض تحد كبير ونريد أن نقدم كل ما لدينا ونظهر للجميع في إفريقيا أننا فريق جيد وإذا تمكنا من القتال على بطاقة التأهل سننجح في عملنا".

وأتم "نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في ملعبنا في مباراة الذهاب حتى تساعدنا في مباراة العودة والتأهل لنصف النهائي".

يذكر أن بترو أتليتكو تأهل إلى ربع النهائي بعد حلوله وصيفا للمجموعة الرابعة والتي ضمت فرق الوداد المغربي والزمالك وساجرادا الأنجولي.